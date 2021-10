Mega-SUV Audi betrapt

Soms is groot niet groot genoeg. Audi knutselt achter de schermen hard aan een SUV die wat formaat betreft de Q7 overtreft. Op deze nieuwe set spionageplaten is die mogelijk Audi Q9 geheten kolos als een ijsbeer in de woestijn op de Nürburgring-Nordschleife in actie te zien.

Met zijn lengte van 5,05 meter is de de Q7 momenteel de grootste SUV die Audi in het gamma heeft. Hoewel de Q7 daarmee groter is dan de SUV's van de Volkswagen Groep waarmee hij zijn platform deelt, is er in SUV-land blijkbaar altijd vraag naar meer centimeters. Op deze nieuwe set spionagefoto's is een lel van een nieuwe SUV van Audi te zien, maar nog altijd is niet helemaal helder wat Audi hier precies aan het testen is.

Enerzijds is het mogelijk dat Audi aan het testen is met een SUV die nog boven de Q7 een plekje krijgt op de statusladder, een auto die zich moet kunnen meten met kolossen als de 5,15 meter lange BMW X7 en de 5,21 meter lange GLS van Mercedes-Benz. In dat geval zou het de Q9 betreffen, een auto over wiens komst al jaren wordt gespeculeerd. Een andere mogelijkheid is dat we hier een auto zien die weliswaar groter is dan de Q7, maar niet direct als diens meerdere wordt gepositioneerd.

Hoewel de SUV op deze foto's duidelijk een Audi-front heeft, doet de rest van het ontwerp ons sterk danken aan de Volkswagen Atlas, de SUV die in China Teramont heet. De tweeling Atlas/Teramont is groter dan Q7-broertje Touareg, maar staat in de Verenigde Staten prijstechnisch niet boven dat model. Waar de Touareg net als de Q7 op het MLBevo-platform staan, maken de Atlas en Teramont gebruik van de goedkopere MQB-basis. Als de auto op deze foto's een door Audi verlengde variant van de Atlas/Teramont wordt, is het onwaarschijnlijk dat het merk die SUV in Europa en de Verenigde Staten boven de Q7 positioneert. De auto op de foto's draagt daarbij ook nog eens een camfoulagejas dat Audi normaliter niet op prototypes van voor de Europese markt bestemde modellen toepast. De tijd zal het leren.