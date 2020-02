Meest populaire occasion van Europa onttroond

Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat de meest populaire occasion in Europa in 2019 de Volkswagen Golf was. De Golf beslaat 4,1 procent van alle zoekopdrachten. De BMW 3-serie zakt af naar de tweede plaats, met 3,5 procent. Op de derde stek treffen we de Mercedes-Benz C-klasse. De top-vijf van de meest populaire occasions in Europa wordt afgemaakt door de Audi A4 (2,3 procent) en de Mercedes-Benz E-klasse. Nederland loopt keurig in de pas met Europa, want ook hier is de Golf het populairst, gevolgd door de 3-serie. De Volkswagen Polo, Mercedes-Benz C-klasse en BMW 5-serie staan op drie, vier en vijf.

Vooral Duitse merken zijn dus populair in ons eigen land en in de rest van Europa. De meest populaire merken in Europa op de occasionmarkt zijn Mercedes-Benz (13,5 procent), Volkswagen (12,3 procent), BMW (12,2 procent), Audi (11,2 procent) en Ford (5 procent). In Nederland is Volkswagen in de occasion-zoekopdrachten het populairst, gevolgd door BMW, Mercedes, Audi en Ford.

Populaire kleuren

Minder relevant, maar toch interessant: zwart is de meest populaire 'kleur' in Europa voor gebruikte auto's. Grijs staat op de tweede plek, gevolgd door wit en zilver. De meest populaire echte kleur is blauw, op plaats vijf. In Nederland is zilver het meest populair, gevolgd door zwart, blauw en wit. Ook rode occasions zijn in Nederland nog aardig in trek.