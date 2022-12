De Porsche 718 Cayman GT4 e-Performance is een prototype van een elektrische racewagen. Hij is duidelijk afgeleid van de Mission R-conceptcar. Roy Kleijwegt stapte in voor een rit op de passagiersstoel en raakte overdonderd door de 1.100 pk sterke elektrobom.

Kans op hoogspanningsfout

Porsche heeft zich al vroeg gerealiseerd dat het mee moet in een elektrische toekomst. Maar wat doe je als waanzinnige brandstofmotoren je grootste unique selling point waren? Wij keken naar de zoektocht die ook voor het merk zelf nog een open einde heeft.Nog voor ik een meter heb gereden, is het duidelijk dat elektrisch racen best spannend kan worden. “Er zijn twee verschillende noodsituaties”, legt de engineer me uit terwijl ik een HANS-systeem om mijn nek krijg. Zo kan er een hoogspanningsfout zijn, waardoor er 900 volt op de auto komt te staan. “Zolang je in de auto zit, ben je in principe veilig. Het is vooral zaak dat je niet tegelijk de auto en de grond raakt. Voor het evacueren gebruik je dus een sprong, zodat je op geen enkel moment contact met beide maakt.”

Er wordt vervolgens niet gereden voordat ik die manoeuvre heb geoefend, zodat ze zien dat ik de uitleg heb begrepen. Omdat ik in de passagiersstoel redelijk klem zit door de accu, die op de plek van de voeten is geplaatst, is dat best een klus. Eerst je met je helm door de rolkooi wurmen en dan via de dorpel achteruit springen met de armen los. Goed. En de tweede noodsituatie? “Thermische overload. In dat geval is het simpel: verlaat de auto zo snel mogelijk en ren weg, zo hard als je kunt. De coureur geeft het wel aan.”

Oké dan, wie wordt er nu niet enthousiast van zo’n uitleg? Ik wurm mezelf weer terug op de passagiersstoel en geef een thumbs up aan de testcoureur. “You’re ready? O, als je wagenziek wordt, laat het me weten met gebaren”, zegt de coureur er nog bij. Ja hoor, de dood of de gladiolen …

Stap op weg naar elektrische opvolger Porsche Cayman

De Porsche GT4 e-Performance is net als de Mission R-conceptcar een stap op weg naar wat een volledig elektrische opvolger van de Porsche Cayman moet worden. Toch wordt een straatauto vandaag niet genoemd, Porsche focust vooralsnog op een nieuw raceprogramma voor klanten, zeg maar de types die de Clubsport-versies van de GT3 en GT4 kopen. Deze e-Performance moet de auto zijn die deze raceliefhebbers bij Porsche gaan afnemen en die de prestaties biedt van een race-GT3. Een race van de huidige cupauto’s duurt een half uur en dat was daarom het mikpunt: deze GT4 moest een half uur lang vol vermogen kunnen leveren met zijn accu’s. Dat zijn er drie, die in totaal 80 kWh leveren: een grote achterin en twee voor. Van die laatste zit er zoals gezegd één bij de voeten van de passagier en één in de neus. Ze worden inwendig gekoeld met olie om non-stop het maximumvermogen te kunnen leveren. Vol vermogen is wel een relatief begrip: de auto levert voor een hypothetische race een half uur lang 400 kW oftewel 544 pk. Dat is fors, maar pas op: het kwalificatievermogen bedraagt 800 kW.

GT4 e-Performance presteert als 919 LMP1-auto Le Mans

Jawel, 1.088 pk. Dat brengt ons terug bij wat me nu te wachten staat. “De eerste ronde starten we met 400 kW, op het rechte stuk gaat we naar kwalificatiepower”, wordt er gezegd. Goed. Hoe beschrijf ik nu wat er volgde? Overleven. Ondergaan. Ik reed vaker mee in raceauto’s, maar nog nooit van dit kaliber. Het acceleratievermogen voelt als een vrije val, maar dan meer. De grip van een cupauto op slicks is sowieso elke keer verbijsterend, maar het gevoel als de auto na zo’n heftige bocht voor het eerst doorhaalt met zijn krap 1.100 pk is overweldigend. Alsof je van een vliegdekschip wordt gekatapulteerd. Vergeet horizontale achtbanen, dit is erger. Hoe houden professionele coureurs dit in vredesnaam vol? Het gaat hard. Het gaat zo godsgruwelijk hard. En rustig is het niet. Het gegier van de differentiëlen en het hoge gegil van de motoren betrekt je bij het rijden en geeft feedback. Hoezo ‘EV’s zijn stil’? De auto heeft een enkele versnelling en lijkt weinig moeite te hebben op de rechte stukken zijn top van 240 km/h aan tikken. Begrensd door de toeren welteverstaan, niet door het vermogen.

Gelukkig voor de maag blijft het bij iets van twee rondjes, en ik zwabber uit de auto om alle organen terug te duwen op hun goede plek. “Het went”, zegt Marc Lieb, die me bijna letterlijk opvangt. Als winnaar van onder meer Le Mans en de 24 uur van de Nürburgring voor Porsche weet hij waarover hij praat. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe sportwagens van Porsche en reed deze GT4 uiteraard ook. Hij zegt dat het qua performance net zo voelt als de 919 LMP1-auto waarmee hij Le Mans reed. “Alleen op hoge snelheid trekt die auto harder door. Maar verder? The same”, zegt hij. Het ondergaan is altijd anders dat het op tv zien. Om het enigszins in perspectief te zetten: deze EV doet 0-200 in 5,6 seconden. Een Bugatti Chiron Sport met zijn 1.500 pk doet het in meer dan 6 tellen. Dit is snel op een ander niveau.

Vermogen in een EV gemakkelijker dan met benzine

Nu is vermogen in een EV een stuk gemakkelijker dan met benzine en Porsche kijkt dus ook verder dan dat, zegt Lieb. “Rij­plezier gaat voor en dat is wat Porsche onderscheidt van concurrenten. Dat is geluid, gevoel en betrokkenheid, maar ook proberen de auto niet te zwaar te maken. Deze GT4 is door zijn accu’s al 250-300 kilo zwaarder dan een GT3-cupauto. Hoe houden we het plezier? Dat is waar me met deze auto naar op zoek zijn. Wij weten ook niet waar we heengaan. Voor ons is het eveneens een zoektocht. We moeten kijken hoe klanten op deze auto gaan reageren.”

De GT4 e-Performance is enig in zijn soort, maar Porsche gaat er nog enkele bouwen om de zoektocht voort te zetten. Een wereld-­ tournee langs potentiële klanten en raceteams staat nu op de planning. Het zal nooit hetzelfde zijn als een GT4 RS die 9.000 toeren draait, maar overweldigend is het evengoed.