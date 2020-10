Meer tijd voor overstap naar schone bedrijfswagens

Ondernemers in stadscentra die als 'zero emissie zone' worden aangemerkt, krijgen een paar jaar langer de tijd om hun vervuilende busje of vrachtwagen in te ruilen voor bijvoorbeeld een elektrisch voertuig. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur), die daarover met diverse betrokken partijen afspraken heeft gemaakt.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2025 zones mogen instellen waar alleen goederenvervoer is toegestaan met voertuigen die geen broeikasgassen uitstoten. Zij moeten dat dan wel vier jaar van tevoren aankondigen, zodat ondernemers de tijd hebben zich voor te bereiden.

Mede in het licht van de coronacrisis krijgen deze bedrijven nog wat extra tijd. Er komt een overgangsfase tot 2027 voor bestelbusjes en tot eind 2029 voor vrachtwagens. Daarnaast wil het kabinet ondernemers tegemoetkomen in de aanschafkosten. Tussen 2021 en 2025 komt daarvoor subsidie beschikbaar. Ook zijn er fiscale regelingen die het goedkoper maken te investeren in schone bedrijfswagens.

"Ik vind het heel belangrijk dat we deze transitie samen in goede banen leiden", zegt Van Veldhoven. "Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Daarom vind ik het extra belangrijk dat we hen tegemoet komen bij de overstap naar een schoon busje of vrachtwagen." Volgens de staatssecretaris zorgt de regeling ervoor dat nog de meest vervuilende wagens het eerst van de weg gaan.

Particulieren die een bestelbus of vrachtauto hebben, kunnen daarvoor een ontheffing krijgen bij de gemeente. Ook kan vrijstelling worden gegeven voor voertuigen waarvoor nog geen schoon alternatief verkrijgbaar is. Ook laten de regels ruimte voor maatwerk voor gevallen waarin "een voortijdige investering niet proportioneel is".

De RAI Vereniging is blij met de afspraken. Die bieden niet alleen duidelijkheid aan ondernemers, maar ook aan de autobranche, zegt voorzitter Steven van Eijck. De subsidieregeling zorgt bovendien voor "een belangrijke investeringsinjectie die zij in deze tijden van corona goed kan gebruiken."