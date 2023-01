Meer en strengere Europese milieuzones in 2023

Ga je met een oudere auto op vakantie, dan moet je in en om buitenlandse steden steeds meer rekening houden met milieuzones. De laatste jaren kwamen er rap meer bij en ook in 2023 neemt het aantal toe. Met een EV of recente benzineauto hoef je vooralsnog nergens op te letten, maar her en der is een benzinemodel uit bijvoorbeeld 2005 al niet meer toegestaan. Daarnaast word je soms geacht een aparte sticker te kopen - ook als je auto 'schoon' is.

De milieuzones in Nederland zijn al even niet zo veel meer in de actualiteit: als benzineauto- of EV-rijder hoef je simpelweg nergens op te letten, de steeds zeldzamer dieselrijder weet inmiddels waar hij of zij - in sommige gevallen - niet meer mag komen. Ga je de grens over, dan verandert dat en ben je op sommige plekken ook met een benzineauto niet meer welkom. Daarbij moet je voor enkele landen van tevoren een sticker bestellen. We kennen natuurlijk allemaal de Duitse Umweltplakette, maar eer je sommige steden in Frankrijk of Spanje binnenrijdt, heb je tegenwoordig ook een plakker nodig.

Nieuwe zones in 2023

Nu bestaat het Franse Vignet Crit'Air al een aantal jaar, maar sinds 1 januari is-ie weer op meer plekken nodig dan voorheen. Onder meer Nice, Toulon en Toulouse in Zuid-Frankrijk scherpen hun zones aan. Laatstgenoemde had tot op heden de mogelijkheid tijdelijke zones in te voeren bij een sterke luchtvervuiling, maar kent sinds de jaarwisseling een permanente milieuzone, waarin je met bijvoorbeeld een benzinemodel uit 1996 of een diesel uit 2005 niet mag komen. Of tenminste: met een auto zonder milieusticker met maximaal een 3 erop. Die krijg je alleen als je auto aan de Euro 2-norm voldoet, en die was voor nieuwe auto's verplicht vanaf 1997. Op 1 januari 2024 worden de regels in onder meer Toulouse overigens weer aangescherpt. In Nice en Toulon gelden weer andere restricties en dichterbij huis vinden we de lage emissie-gebieden ook in bijvoorbeeld Lille en Straatsburg.

In Parijs gelden de strengste regels en die zullen per 1 juli 2023 ook nog eens veranderen. Vanaf dan mag je de stad niet meer in met een diesel zonder Euro 4- of een benzine zonder Euro 2-classificering. Vanaf 1 januari 2024 geldt 'géén diesels meer' en vanaf 2030 mogen alleen nog voertuigen op elektriciteit en waterstof de stad in. Kleine opluchting voor als je Parijs alleen moet passeren: op de ringweg heb je geen vignet nodig.

Per 1 januari veel meer milieuzones in Spanje

Je begrijpt: in Frankrijk verandert er veel (want per stad verschillend) en vaak. Maar daarin is het land niet uniek. Ook in Spanje en Italië kennen ze uiteenlopende regels. Voor Frankrijk hoef je van tevoren slechts een sticker te regelen en dan mag je wel of niet ergens in, maar bij de Italianen is het een stuk minder eenduidig - terwijl je ook daar al in best veel steden milieuzones vindt. In Spanje geldt dat voortaan ook. Daar moet sinds 1 januari elke stad met meer dan 50.000 inwoners een zone instellen.

Een gelukje: de groene Duitse Umweltplakette, die je ook met een benzineauto uit bijvoorbeeld 1992 al krijgt, is in Spanje een equivalent voor het gros van de stickers daar. Een Spanjaard zou met de genoemde auto de steden niet meer in mogen, maar is de auto in het buitenland geregistreerd, dan mag dat met een groene Duitse sticker wel. Alleen voor Barcelona gelden weer aparte regels en zou je van tevoren wel extra zaken moeten regelen.

Voorwerk voorkomt boetes

Ook voor wie graag minder zonnige landen als Denemarken of het Verenigd Koninkrijk aandoet, zijn milieuzones een aandachtspuntje. Zo scherpt bijvoorbeeld ook Londen zijn restricties per 1 augustus van dit jaar aan. Vrijwel elk West-Europees land kent ze tegenwoordig. Kortom: ben je van plan om met je oudere auto de hort op te gaan, of wil je bijvoorbeeld met vrienden een auto kopen om een roadtrip te maken? Ga dan even goed na waar je heen wilt en/of waar je met je auto mag komen. Met de toenemende hoeveelheid en steeds strengere zones in Europa, wordt dat jaarlijks belangrijker.

Leuk is dat overigens niet. De regels en procedures lopen behoorlijk uiteen en waar je in de ene stad van tevoren moet bellen voor een eventuele ontheffing, kun je bij de andere 'gewoon' ter plaatse een sticker kopen, en voor weer de volgende moet je zeker tien dagen voor vertrek een sticker bestellen. Anderzijds; ga je niet naar de grote steden met je auto, dan hoef je je echt niet veel zorgen te maken. Ben je dat wel van plan, neem dan ruim vóór vertrek even rustig de tijd om de volgende sites te bekijken: die over milieuzones van de ANWB en urbanaccessregulations.eu.