McLaren Senna GTR is los

De McLaren Senna GTR is namelijk een echt trackday-speeltje, een auto die is bedoeld voor het circuit, maar niet wordt beperkt door de regels van een bepaalde raceklasse. Omdat de auto ook niet straatlegaal is, zijn de gebruiksmogelijkheden nogal beperkt. McLaren had wel de vrije hand bij het ontwikkelen van het bijzonder snelle speeltje.

De standaard Senna is al een bizarre auto, maar bij de GTR gaat het merk in alle opzichten nog een stapje verder. McLaren is erin geslaagd om de auto nog 10 kg lichter te maken dan een straat-exemplaar, wat extra knap is als je bedenkt dat er ook nog wat zaken zijn toegevoegd die op het circuit van pas kunnen komen. Ondanks die brandblusser, ‘air jacks’ en datalogger weegt de auto slechts 1.188 kg. Dat wordt gecombineerd met een V8 die 25 pk meer levert dan het exemplaar in de straat-Senna, zodat het totaal nu op 825 pk komt. De pk-gewichtsverhouding komt daarmee op een bizarre 694 paarden per 1.000 kg.

Concept

Ten opzichte van de concept-car van een jaar geleden is er het nodige veranderd. Zo maken de sidepipes plaats voor een uitlaat die net als bij iedere andere Senna bovenin het achterdek eindigt en heeft de enorme splitter aan de voorkant een andere vorm. Ook op andere gebieden is de aerodynamica aangescherpt. Zo zien we boven de voorwielen ‘gaten’ die er eerder niet waren. Het grootste klapstuk is echter de vleugel. De auto van vorig jaar beschikte nog over het van nature al gigantische exemplaar van de straat-Senna, maar bij de uiteindelijke GTR is een vleugel gemonteerd die op alle gebieden nog een stapje verder gaat. Het op LMP1-racers geïnspireerde onderdeel loopt langs de flank van de auto helemaal naar beneden en is aan de onderzijde verbonden met de uitlopers van de eveneens immense diffuser.

De Senna GTR kan worden gezien als de opvolger van de P1 GTR. Ook bij de nieuwe hypercar vangt de productie van de GTR-versie pas aan als alle straatexemplaren zijn gebouwd. De aflevering van de eerste Senna’s GTR staat voor september gepland. In totaal maakt McLaren er 75 en die kosten 1,1 miljoen pond (1,28 miljoen euro) per stuk. Dat is echter hooguit een leuk weetje, want uiteraard zijn alle exemplaren al vergeven aan zorgvuldig geselecteerde klanten.