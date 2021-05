McLaren 720S in Gulf-jasje gestoken

McLaren is maar wat dol op de historische Gulf-livery. Voor de tweede keer in korte tijd voert het één van z'n auto's in die kleurstelling uit. Overigens is de 720S niet de enige McLaren die net van de spuiterij komt in het oranje en blauw.

Het oranje-blauwe kleurschema van Gulf, dat uitgroeide tot één van de meest iconische kleurstellingen ooit in de racerij, spreekt bij McLaren aardig tot de verbeelding. In 2014 werd in opdracht van een klant een P1 in een Gulf-jasje gestoken en ruim een halfjaar geleden deed McLaren hetzelfde met de Elva. Die laatste deed McLaren op eigen initiatief, vanwege vorig jaar nieuw aangehaalde banden met Gulf. Nu volgt de 720S. Die is door McLaren Special Operations (MSO) met de hand van de livery voorzien. Een klus die volgens McLaren maar liefst 20 dagen in beslag nam en geheel met de hand is uitgevoerd. Niet alleen de koets van de auto kreeg de bekende kleuren. Op de wielen zien we namelijk ook een oranje accent en in het interieur tref je gordels in die kleur. Uiteraard zijn er daar ook nog wat Gulf-logo's aangebracht.

McLaren wil met deze 720S naar eigen zeggen laten zien wat er allemaal mogelijk is als je je McLaren langs MSO laat gaan. Ook is het een extra 'feesteditie' ter ere van het partnerschap van McLaren en Gulf. Daarvoor pakte het niet alleen de 720S aan. Wie komend weekend naar de Grand Prix van Monaco kijkt, zal de livery daar ook in actie zien. Zondag presenteerde McLaren namelijk een eenmalige Gulf-livery voor z'n Formule 1-auto.