Mazda werkt aan biobrandstof uit algen

MX-30 of niet , Mazda is en blijft een buitenbeentje in de autowereld. Het merk verkondigt luidkeels dat de verbrandingsmotor de komende decennia gewoon dominant blijft in autoland, maar komt wel met oplossingen om de CO2-uitstoot te beperken. Eén van die oplossingen is biobrandstof uit algen.

De elektrische MX-30 is voor Mazda een ware knieval voor de algemene trend in de auto-industrie. Terwijl nagenoeg iedere fabrikant de EV tegenwoordig als dé oplossing voor de toekomst ziet, houdt Mazda vast aan de gedachte dat de volledig elektrische auto voorlopig hooguit een bijrol vervult. Volgens het merk zijn auto’s die een brandstofmotor combineren met elektriciteit, dus alle vormen van hybrides, zelfs in 2030 nog goed voor 95 procent van de wereldwijde productie. Tot ‘minstens 2040’ blijft de verbrandingsmotor volgens Mazda niet alleen de autowereld, maar zelfs de ‘individuele mobiliteit’ als geheel domineren.

Dat betekent natuurlijk niet dat het merk niets wil doen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Men moet wel, maar men wil kennelijk ook. In 2030 moet de CO2-uitstoot van de onderneming gehalveerd zijn ten opzichte van 2010, terwijl men voor 2050 streeft naar een reductie tot wel 90 procent. Combineer dat met het heilige geloof in verbrandingsmotoren, en je weet dat Mazda op zoek moet naar een schonere brandstof.

Die lijkt men onder meer te vinden in biobrandstof uit algen. In samenwerking met de universiteit van Hiroshima werken de knappe koppen van Mazda sinds 2016 aan de ontwikkeling van zo’n brandstof. Die heeft in theorie enorme voordelen.

Bij de verbranding komt weliswaar CO2 vrij, maar niet meer dan er tijdens de productie door de algen is opgenomen. Ook is het kweken van algen geen concurrent voor levensmiddelenproductie, aangezien het groene spul in zeewater groeit en dus geen kostbare landbouwgrond of zoet water nodig heeft. Productierijp is de algenbrandstof helaas nog niet, maar Mazda laat ons graag weten waar het op de achtergrond mee bezig is.