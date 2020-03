Mazda RX-Vision herleeft als GT3 in Gran Turismo Sport

De Mazda RX-Vision werd in 2015 aan de wereld voorgesteld als voorbode van een nieuwe sportauto met wankelmotor. De bloedmooie coupé kreeg veel lof, maar helaas geen concreet vervolg. In de digitale wereld herleeft het model nu wel, als RX-Vision GT3 Concept.

Helaas: de auto die je hier ziet, bestaat louter op een scherm. Toch is het interessant om te zien wat er gebeurt als Mazda’s interessante show-auto wordt omgetoverd tot een GT3-racer. De spelmakers van Gran Turismo hebben het zich niet gemakkelijk gemaakt en komen met een uiterst realistische weergave van een RX-Vision (de reguliere vind je op foto 4 en verder) voor circuitgebruik. Een enorme, maar in de stijl van de auto getekende achtervleugel is de grootste blikvanger. Ook zijn er stevig uitgebouwde wielkasten. Aan de voorzijde worden die onderstreept door opvallende ‘kiewen’ achter de wielen, terwijl de uitbouw aan de achterkant vooral opvalt doordat het zijscherm nu duidelijk verder naar buiten is gedrukt dan het portier. Een enorme splitter en diepe, imposante koelopening in de motorkap dragen bij aan het ‘racy’ uiterlijk van deze digitale droomcoupé.

Ook aan de details is echter gedacht. Zo zien we de juiste wielen en banden, een sleepoog, zichtbare motorkapvergrendeling, een verticaal rustende ruitenwisser, een speciale tankdop en zelfs de in de racerij verplichte stickers die verwijzen naar noodvoorzieningen. De achter de voorwielen eindigende uitlaat zou in het echt ongetwijfeld een glorieus geluid voortbrengen, want de kern van de auto blijft immers een wankelmotor. De makers mikken op een virtueel vermogen van 570 pk op een wagengewicht van 1250 kg, al is het natuurlijk maar net welk cijfertje de ontwikkelaars inkloppen.

Gran Turismo Sport-spelers krijgen de al eerder aangekondigde RX-Vision GT3 op 25 mei via een update aangeboden. Nu velen veroordeeld zijn tot een bestaan binnen de muren van het huis, kan het zomaar zijn dat de auto een populair tijdverdrijf wordt.