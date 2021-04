Mazda restaureert 40 jaar oude MX-81 Aria

Het is niet ongebruikelijk dat concept-cars na hun dagen gesleten te hebben op de beursvloer op de schroothoop of ergens in een kelder belanden. Het laatste gebeurde met de Mazda MX-81 Aria, de eerste Mazda die de lettercombinatie 'MX' droeg. Mazda heeft de hoekige hatchback nu in zijn oude glorie hersteld.

Het ontwerp van de Mazda MX-81 Aria is afkomstig van de hand van Marc Dechamps en de auto is gebouwd bij coachbuilder Bertone in Italië. In 1981 bracht Mazda de hatchback, die met zijn hoekige ontwerp onmiskenbaar een jaren '80-uitstraling heeft, mee naar de Tokyo Motor Show. De Aria, die op het onderstel van de Mazda 323 staat, viel met name op door zijn grote raampartijen aan de zijkant en aan de achterkant. Ook de schuin aflopende achterruit, de klapkoplampen en de achterlichten die de vorm van de achterruit volgden waren eveneens opvallende stijlelementen. Als je er ook wat Citroën BX in herkent, verklaren we je niet voor gek. In het interieur schittert het stuur in afwezigheid, in plaats daarvan zit er een groot tv-scherm voor de neus van de bestuurder. Zelfs naar hedendaagse maatstaven is dat behoorlijk futuristisch te noemen.

De MX-81 Aria werd in 2019 gevonden in een opslag bij het hoofdkantoor van Mazda in Hiroshima. Men besloot om de auto te restaureren bij SuperStile in Turijn. Na de restauratie zijn zelfs de persfoto's van de originele auto uit 1981 nagemaakt voor de Dom van Milaan. De MX-81 vormde het begin van een omvangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Mazda, want inmiddels is de lettercombinatie 'MX' niet meer weg te denken uit het aanbod van het merk. Het begon met de MX-5, later kwamen ook de MX-3 en MX-6 op de markt. De MX-3 en MX-6 verdwenen, maar de MX-5 is sinds zijn introductie altijd gebleven. De laatste toevoeging aan het aanbod is de MX-30. Die laatste heeft Mazda voor de gelegenheid op de foto gezet samen met de MX-81.