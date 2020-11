Mazda op weg naar herstel in derde kwartaal

In het eerste kwartaal van dit boekjaar (in feite het tweede kwartaal) is Mazda hard geraakt door de coronacrisis. Het Japanse merk boekte toen namelijk een operationeel verlies van omgerekend € 368 miljoen. Het afgelopen kwartaal is er herstel zichtbaar. De omzet bedraagt € 6 miljard, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar nog steeds draait het merk een operationeel verlies van € 61,8 miljoen. Een jaar eerder draaide Mazda nog € 152,9 miljoen winst in hetzelfde kwartaal. Het verlies is kleiner geworden doordat de Amerikaanse en de Chinese markt weer licht aantrekken en doordat het merk de vaste kosten heeft teruggedrongen. Mazda heeft in totaal 334.000 auto's verkocht in het derde kwartaal, 44.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Mazda voorspelt dit boekjaar in totaal 1,3 miljoen auto's te verkopen, een daling van 120.000 exemplaren wereldwijd ten opzichte van vorig jaar. Het verwachte verlies komt uit op € 325 miljoen voor het gehele jaar. Dat is ruim de helft minder dan het verlies van € 750 miljoen dat het merk in het vorige kwartaalverslag liet optekenen. In iedere markt verwacht Mazda een terugloop in het aantal verkochte auto's, behalve in China. Daar verwacht men juist een totale toename van 44.000 auto's. De Amerikaanse markt blijft nog steeds de meest dominante factor in de verkoopaantallen van Mazda, maar het merk richt zijn pijlen in toenemende mate op China. Daar wil de fabrikant op de middellange termijn met name het bestaande dealernetwerk uitbreiden. In Europa streeft Mazda naar verbetering van de efficiëntie en meer nadruk op de eigen merkidentiteit.