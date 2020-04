Mazda MX-30 krijgt wankelmotor!

Wie een elektrische auto wil met een forse actieradius, heeft aan de Mazda MX-30 geen allerbeste vriend. Mazda bevestigt nu wat al even in de wandelgangen gonst: er komt optioneel een range-extender beschikbaar. En wat voor een!

De Mazda MX-30 is in feite de volledig elektrische variant van de CX-30, al zouden we de auto daar te weinig eer mee aandoen. De MX-30 heeft namelijk een compleet eigen design. De 4,4 meter lange cross-over heeft een 35,5 kWh groot accupakket in zijn bodem, goed voor een actieradius van zo'n 200 kilometer. Geen enorm bereik, maar daar zit een gedachte achter. Volgens Mazda wordt een grotere range in 80 procent van de gevallen niet volledig wordt benut, bovendien zouden meer accu's de MX-30 duurder én zwaarder maken. Voor wie aan een reikwijdte van 200 kilometer niet genoeg heeft, heeft Mazda een oplossing in petto.

Mazda bevestigt namelijk dat het de MX-30 op termijn beschikbaar komt met een range-extender. Maar niet zomaar een, de range-extender zal namelijk een kleine wankelmotor zijn. Het zal voor het eerst in jaren zijn dat Mazda de bijzondere rotatiemotor weer toepast. Meer informatie vermeldt Mazda vooralsnog niet. Reken op een systeem waarbij een wankelmotor met één rotor het accupakket oplaadt als er behoefte is aan meer capaciteit.

Hoewel de rotatiemotor een bijzonder plekje inneemt in de geschiedenis van Mazda, hebben we in Europa na het verdwijnen van de RX-8 geen Mazda met wankelmotor meer gezien. Wel heeft Mazda de bijzondere motortechniek nooit zijn ontwikkelingskamers uitgeschopt. Het merk paste een range extender toe in een kleine vloot elektrische Mazda's 2 en de in 2015 gepresenteerde concept-car RX-Vision werd ook van een rotatiemotor voorzien.

Hoewel wankelmotoren traditioneel een relatief hoog brandstof- en helaas ook olieverbruik hebben, zouden die eigenschappen in mindere mate tot uiting komen als de krachtbron als range-extender fungeeert. Doordat de relatief kleine machine niet direct de wielen aandrijf, maar op een zo optimaal mogelijk toerental draait om het accupakket op te laden, worden de nadelen geminimaliseerd. Voordelen van de rotatiemotor als range-extender: de machine zou relatief trillingvrij en stil lopen. De MX-30 staat dit najaar bij de dealers. De optionele range-extender volgt later.