Mazda kondigt krachtigere 3 aan

In de teaser is een Mazda te horen die er lustig op los bromt. Daarnaast zegt Mazda onder de video “de motoren te starten” voor de primeur. Alles lijkt er dus op te wijzen dat Mazda met een nieuwe motorversie op de proppen komt. In de wandelgangen wordt al enige tijd over een krachtigere en sportievere Mazda 3 gesproken.

Onder andere Motor1 helpt deze geruchten de wereld in. Volgens hen krijgt de 3 een turboblok met vierwielaandrijving. Daarbij doemt de 2,5-liter Skyactiv-G benzinemotor uit de CX-5 op. Het slechte nieuws voor de liefhebbers: deze 250 pk sterke motor zou in de Mazda 3 enkel in combinatie met een automaat geleverd gaan worden. Op dit moment is de 180 pk sterke Skyactiv-X 2.0 de krachtigste motor die Mazda voor de 3 heeft klaarliggen. Op 8 juli weten we meer.