Mazda herstructureert in China

De herstructurering is een vrij ingewikkeld verhaal voor wie de ontwikkelingen van Mazda in China niet dagelijks volgt, moeten we eerlijk bekennen. Mazda heeft in China een joint venture (JV) met (uiteraard staatsbedrijf) Changan Automobile, waarvan beide bedrijven keurig de helft in handen hebben. Mazda onderhoudt echter ook een zakelijke relatie met FAW (ook staatsbedrijf).

In de relatie tussen de drie wordt nu het nodige geschoven. FAW investeert daarbij in Changan Mazda Automobile, de JV van Changan en Mazda. Laatstgenoemden zien hun aandeel daarmee afnemen naar 47,5 procent, zodat er 5 procent vrijkomt voor FAW. Ondertussen krijgt Changan Mazda, nu dus met FAW-invloed, de volledige zeggenschap over FAW Mazda Motor Sales, de joint venture van Mazda en FAW. Bent u daar nog?

Belangrijker dan de exacte gang van zaken is natuurlijk dát Mazda herstructureerd in het uiterst belangrijke China. Mazda is in China flink kleiner dan de Japanse concurrenten van Toyota, Honda en Nissan, dus is er werk aan de winkel.

Foto: de Chinese Mazda CX-4