Mazda CX-90: groter dan CX-60 en met zes-in-lijn

In hoog tempo vernieuwt Mazda zijn internationale SUV-gamma. In Europa voegde Mazda de CX-60 aan zijn line-up toe, een achterwielaangedreven SUV die naast met een plug-in hybride aandrijflijn ook met zes-in-lijn benzine- en dieselmotoren geleverd gaat worden. Volgend jaar haalt Mazda de CX-80 naar Nederland, een groter CX-60-alternatief met zeven zitplaatsen en dus drie zitrijen. Die CX-80 is niet de enige nieuwe grote SUV die Mazda in het vat heeft zitten. Er komt namelijk ook een Mazda CX-90 aan!

In tegenstelling tot de CX-60 en CX-80 komt de CX-90 echter niet naar Europa. De Mazda CX-90 is namelijk vooral voor de Amerikaanse markt bedoeld. Is dat eerlijk? Eigenlijk wel. Op zijn beurt komt de Mazda CX-60 namelijk niet naar de Verenigde Staten. In plaats daarvan brengt Mazda de nog te onthullen CX-70 naar de Amerikaanse automarkt. Kortom: de CX-60 en CX-80 zijn voor Europa bestemd, de CX-70 en CX-90 krijgen Amerikaans asfalt onder hun wielen.

Wat techniek en vormgeving betreft zijn de CX-70 en de CX-90 waarschijnlijk sterk gerelateerd aan de CX-60 en de volgend jaar in Europa te verschijnen CX-80. Dat betekent dat het in de basis achterwielaandrijvers zijn en dat Mazda onder meer splinternieuwe zescilinder benzine- en dieselmotoren naar de auto's brengt. Op een teaserplaat van de Mazda CX-90 zien we een stukje van het voorscherm van de nieuwe SUV die volgens Mazda breder en langer wordt dan elke andere auto van het merk. Op het voorscherm valt 'Inline 6' te lezen. Daarmee weet de Amerikaanse consument in ieder geval direct wat hij of zij op motorisch vlak van de SUV kan verwachten.

Mazda zegt de CX-90 binnenkort te onthullen, al is nog niet bekend waar en wanneer de SUV zijn debuut precies beleeft. We verwachten dat de CX-90 in de Verenigde Staten de hier nooit geleverde huidige CX-9 gaat vervangen.