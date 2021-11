Mazda CX-50 is nieuwe SUV met ruig randje

Mazda breidt zijn modellengamma uit met een nieuwe SUV die luistert naar de naam CX-50. De CX-50 is opvallend avontuurlijk uitgedost en rolt straks in de Verenigde Staten van de band in een fabriek die in beheer is van zowel Mazda als Toyota.

De Mazda CX-50 is een SUV die zich niet heel eenvoudig laat plaatsen. De naam van de auto doet vermoeden dat het de opvolger van de CX-5 is, maar dat is niet het geval. De CX-50 geldt namelijk als uitbreiding van Mazda's SUV-gamma die juist gebruikmaakt van techniek van die CX-5.

Mazda's nieuwe SUV is direct als Mazda herkenbaar, al lijkt het model door diverse designelementen waaronder de relatief hoekige wielkasten en de verlichting rondom minder rond dan je van auto's van het merk gewend bent. Het interieur volgt die lijn. Hoewel het net als dat van de auto's als de Mazda 3 vrij minimalistisch is vormgegeven, zorgen zaken als de verticaal georiënteerde ventilatieroosters op de hoeken voor een minder 'klassieke' uitstraling.

Onder de kap van de CX-50 ligt een 2,5-liter viercilinder turbomotor die aan een zestraps automaat is gekoppeld, al is dat ook het enige dat Mazda over die machine vertelt. De CX-5 is in de Verenigde Staten verkrijgbaar met een 2.5 turbo die zo'n 255 pk en 434 Nm levert. De standaard vierwielaangedreven CX-50 komt op termijn ook beschikbaar met geëlektrificeerde aandrijflijnen. Zo zit er onder meer een hybride variant in het vat.

Helaas is er ook minder goed nieuws. De ruige neef van de CX-50 komt in Europa namelijk niet op de markt, Mazda zegt het model voor de Amerikaanse markt te hebben ontwikkeld. Toch kun je je zinnen zetten op een nieuwe SUV van Mazda. Volgend jaar brengt het merk in Europa namelijk twee nieuwe SUV's op de markt: de CX-60 en de CX-80. Die eerste wordt een vijfzitter, de CX-80 zal ook als zevenzitter beschikbaar komen. Die SUV's komen op een nieuw en in de basis achterwielaangedreven platform te staan en worden onder meer leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn én met zescilinder (!) benzinemotoren. Kijk niet gek op als bepaalde designelementen van deze CX-50 volgend jaar in bepaalde vorm hun weg naar de CX-60 en CX-80 vinden.