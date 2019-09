Eerste elektrische Mazda in aantocht

Op elektrisch gebied hoeven we vooralsnog niet bij de plaatselijke Mazda-dealer aan te kloppen. Daar komt binnenkort echter verandering in. Het grote nieuws verstopt Mazda voorlopig nog in deze speciaal geprepareerde CX-30.

Veel informatie geeft Mazda nog niet vrij bij het plaatje op social media. De matzwart gewrapte CX-30 lijkt op het eerste oog ongewijzigd. Zelfs de grille is ‘gewoon open’. Op de zijkant laat Mazda wel een nieuwe titel zien: e-TPV. Dit lijkt een werktitel voor de nieuwe volledig elektrische aandrijflijn van het merk.

Mazda spreekt over een onthulling die 'snel' gaat plaatsvinden. Verwacht echter geen primeur tijdens de IAA in Frankfurt volgende maand, want Mazda heeft laten weten daar niet present te zijn. Stiekem waren wij al even op de hoogte van deze vermomde elektrische Mazda. In de nieuwe AutoWeek (nummer 36) lees je namelijk alles over onze eerste rijtest in deze bijzondere CX-30. Door deze test weten we al iets meer over de e-TPV, hoewel Mazda daar ook terughoudend bleef met het geven van informatie. De synchroonmotor produceert 143 pk en 265 Nm. Het accupakket zou goed zijn voor een waarde van 35,5 kWh. Officiële cijfers volgen snel.