Mazda 323C (1997) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De term 'coupé' verschijnt wel eens op auto's, waarbij dat eigenlijk twijfelachtig is. Dat is niet alleen iets van tegenwoordig. De Mazda 323C, waar de C voor 'coupé' stond, bewijst dat.

Geef een auto een schuin aflopende daklijn aan de achterzijde en het is een coupé. Dat lijkt momenteel althans de overtuiging te zijn van veel autofabrikanten. Zeker bij SUV's wordt er om de haverklap met de aanduiding 'coupé' gesmeten, waar je je zeer kunt afvragen of dat terecht is. Alweer 25 jaar geleden ontstond eenzelfde discussie over de term 'coupé' toen Mazda deze gebruikte voor de 323C. Vanwege zijn hoge en stompe kontje met hatchback-achterklep is het nou niet bepaald het eerste model waaraan je denkt bij een typische coupé.

De 323C was dus niet helemaal voor één gat te vangen en dat maakte de compacte Japanner juist ook weer bijzonder. Bovendien leek de 323C totaal niet op zijn conventionelere 323-familieleden. De 323F, de vijfdeurs 'fastback', kwam er nog het dichtst bij in de buurt. Ook greep Mazda voor de 323-reeks naar verschillende bases, dus waren de 323, 323C en 323F ook maar tot op zekere hoogte verwant aan elkaar. Wie destijds de Mazda-dealer binnen kwam wandelen voor een compacte middenklasser, had in ieder geval een behoorlijk rijk palet om een keuze uit te maken.

In 1997 hakte iemand die knoop door en zette zijn of haar handtekening onder het koopcontract van deze groenblauwe Mazda 323C. Zoals je dat redelijkerwijs van Mazda's mocht verwachten, konden ze behoorlijk lang mee. Deze is er 24 jaar later nog steeds en werd door AutoWeek-forumlid HarmenA gespot. De Mazda-stickers lijken ons niet origineel en de wielen zijn dat zeker niet, maar ach, het is allang leuk om weer eens een 323C te zien. Zo enorm veel zijn er namelijk niet van verkocht, slechts iets meer dan twee jaar was-ie leverbaar in Nederland, en van alle verkochte exemplaren lijken er nog net iets meer dan 130 over te zijn. Overigens is dit het instapmodel, de 1.3i LX.