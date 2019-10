Mazda 3 TCR gepresenteerd

De Mazda 3 TCR is een raceversie van de 3 in hatchbackvorm. De pijlsnelle Japanner beleeft in januari zijn racedebuut op Daytona Speedway als onderdeel van de IMSA Michelin Pilot Challenge.

Hoewel er een heftige bodykit op de auto is geschroefd, is de 3 TCR duidelijk herkenbaar als 3. Bovenaan de bilpartij zit een indrukwekkende achterspoiler en onderaan de kont zien we één centrale uitlaatpijp. Onder de kap ligt een 350 pk vierpitter die is gekoppeld aan een sequentiële zesbak. Die laat zich met schakelflippers achter het stuur bedienen. De Mazda 3 TCR is ontwikkeld door het in North Carolina (VS) gevestigde Long Road Racing, dezelfde club die ook de MX-5 Clubracer produceert.

Uiteraard voldoet de Mazda 3 TCR aan de TCR-reglementen die onder meer dicteren dat de auto gebruik moet maken van het standaard koetswerk. Wel zijn modificaties togestaan; zo mogen de wielkasten worden aangepast om plaats te maken voor fatsoenlijk racerubber. Het minimumgewicht van de raceauto is vastgesteld op 1.285 kilo. Ander dwingend voorschrift: het vermogen van de maximaal 2,0-liter benzine- of dieselmotor mag de 350 pk en 420 Nm niet overstijgen.