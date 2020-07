Mazda 3 met 2.5 turbomotor

De onthulling van de nieuwe versie van de Mazda 3 stond zoals eerder door Mazda aangegeven voor 8 juli gepland, maar de Mexicaanse afdeling van het merk kon zich niet inhouden. Op YouTube publiceert Mazda México een video waarin Miguel Barbeyto, president van de Mexicaanse Mazda-tak, het 3-nieuws al vrijgeeft.

De 3 komt beschikbaar met een 2,5-liter grote turbomotor, een viercilinder benzinemotor die de 3 aan 230 pk en 420 Nm koppel helpt. Dat vermogen wordt via een automaat met zes verzetten over alle vier de wielen verdeeld.

Het is zeker niet de eerste keer dat Mazda een geblazen 2.5 benzinemotor in een actueel model hangt. In onder meer de hier niet leverbare CX-9 levert Mazda een 250 pk en 420 Nm sterk exemplaar en in ieder geval in Japan staat van de CX-5 een variant met exact dezelfde 230 pk en 420 Nm sterke 2.5 turbomotor als die het nu in de 3 hangt.

We gaan ervan uit dat de nieuwe smaak in Nederland niet op de verkooplijst van de 3 komt te staan. We zijn in afwachting van een een reactie van de Nederlandse importeur om uitsluitsel te kunnen geven.