Mansory brengt Lamborghini Urus op 'smaak'

De Lamborghini Urus is van zichzelf al niet echt over het hoofd te zien, maar er zijn altijd mensen die nog iets meer in het oog willen springen. Daar springt Mansory graag op in. De tuner geeft de Urus een typische Mansory-behandeling.

Of de creaties van Mansory smaakvol zijn of niet, dat laten we even in het midden. Opvallend is het in ieder geval wel vaak. Dat is ook zeker het geval bij deze Urus, die geheel naar verwachting van voren tot achteren is volgehangen met koolstofvezel-elementen. Het meest in het oog springend zijn de voor- en achterbumper, de splitter en de diffuser. Die trekken het al niet bescheiden uiterlijk van de SUV naar een nieuw 'sportief' niveau.

Het geheel, dat met de witte basiskleur scherp contrasteert, staat op 22-inch lichtmetaal. Optioneel zijn de standaard zwarte wielen ook als enorme 24-inch exemplaren leverbaar. Hoewel de auto van alle aanpassingen een behoorlijk hoger spierballengehalte krijgt, heeft Mansory geen noodzaak gezien om dat kracht bij te zetten met een motor-upgrade. Wél is de Urus door de Britse tuner van een sportuitlaatsysteem voorzien, om de 4,0-liter biturbo V8 wat harder te laten brullen.