Manifest tegen ‘ex. btw-prijzen’ op autosites

Ex-btw-weg-ermee is een initiatief van gebruikte-auto-importeur Mr. Wheelson en leasebijtellingvriendelijk.nl, dat zich specialiseert in elektrische auto’s. Volgens deze bedrijven is het voor zowel autokopers als autoverkopers uiterst hinderlijk dat btw-loze prijzen op veel verkoopsites gewoon tussen de prijzen mét btw worden weergegeven. Voor consumenten leidt dit tot veel verwarring en potentiële teleurstellingen, terwijl verkopers die de btw wél gewoon opnemen in hun prijs onterecht ongunstig uit de bus komen.

Daarom moet er volgens het manifest een manier komen om duidelijk te maken welke prijs met, en welke zonder btw wordt weergegeven. Dat hoeft niet per se te betekenen dat btw-loze prijzen helemaal verboden zijn. Zo geeft Autotrack.nl, wiens occasions ook op AutoWeek.nl te vinden zijn, sinds kort duidelijk weer of een prijs in- of exclusief btw is. Ook is het bij het zoeken mogelijk om alleen te zoeken op prijzen met of juist zonder btw.

Het achterwege laten van btw heeft als doel om de prijs lager te laten lijken dan hij eigenlijk is, maar dat is niet het hele verhaal. Zakelijke kopers, voor wie dergelijke btw-auto’s sowieso het interessantst zijn, betalen de btw in veel gevallen immers ook daadwerkelijk niet. In die gevallen is er best wat te zeggen voor het weglaten van de btw, maar het probleem is dat die lagere prijzen vaak niet te onderscheiden zijn van de complete prijzen van andere auto’s. Wie dat ook verwarrend vindt, kan hier tekenen.

Zakelijk

Overigens is er bij auto’s alleen sprake van btw als de auto in kwestie ofwel nieuw is, ofwel altijd zakelijk is gereden mét terugvordering van btw. Als een auto eenmaal aan een particulier is verkocht, blijft het voor altijd een marge-auto waarover geen btw wordt afgedragen. De kwestie met ‘ex-btw-prijzen’ speelt dan ook vooral bij jong gebruikte auto’s die zakelijk zijn gereden.