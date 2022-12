Manhart MH4 GTR is krankzinnig sterke BMW M4 CSL

In mei trok BMW het doek van de M4 CSL, een versie van de M4 die op verschillende punten de M4 en zelfs M4 Competition overtreft. Het was niet genoeg voor Manhart, dat de auto verandert in een bloedstollend sterk MH4 GTR genaamd monster.

Waar de BMW M4 het tot 480 pk schopt en de M4 Competition 510 pk sterk is, sleurt de tot 1.000 stuks gelimiteerde M4 CSL maar liefst 550 pk en 650 Nm uit de biturbo 3.0 zes-in-lijn. Geen reden tot klagen, zou je zeggen. Nou, Manhart ziet de CSL als perfecte basis voor nóg meer. Het heeft de topversie van de M4 eens flink onderhanden genomen en dat is er ook aan af te zien.

De normaal al extra dik aangeklede M4 CSL heeft als MH4 GTR onder meer allerlei aerodynamische extraatjes. Zo zien we dikke canards en een uitgebreidere splitter op de voorbumper en zitten er extra koolstofvezel vinnetjes op de sideskirts. Ook heeft de MH4 GTR een grotere diffuser en een bijzondere in twee delen gedeelde achterspoiler. Al deze extra's zijn op het afgebeelde exemplaar rood geaccentueerd en niet te missen.

Onder al die uiterlijke pracht (of dikdoenerij, net hoe je het ziet) gaat techniek schuil die goed past bij het extra heftige uiterlijk. De 3.0 biturbo zes-in-lijn van de CSL is namelijk heel stevig aangepakt. Dankzij een nieuw motormanagement kan-ie tot maar liefst 702 pk vermogen en maximaal 880 Nm koppel opwekken. Voor een stukje visuele aankleding is de uitgebreide veerpootbrug van de CSL ook rood gelakt. Een nieuw roestvrijstalen uitlaatsysteem, naar wens ook zonder katalysatoren te krijgen voor markten waar dat toegestaan is, leidt de uitlaatgassen met een ongetwijfeld immens kabaal naar achteren. De Manhart MH4 GTR heeft verder in hoogte verstelbare veren van Manhart en speciale 20-inch wielen. In het interieur tref je onder meer nieuwe vierpuntsgordels en vloermatten van de tuner.

Het is nog niet bekend wat al deze aanpassingen precies doen voor de prestaties van de M4 CSL. Normaal gesproken heeft de M4 CSL slechts 3,7 seconden nodig voor de o-100 km/h-sprint en ligt de topsnelheid op 307 km/h. Reken maar dat de MH4 GTR dicht in de buurt van de 3 seconden komt voor de sprint. Volgens Manhart hoef je overigens niet per se met een M4 CSL aan te komen zetten voor de MH4 GTR-behandeling, maar kan het ook met een M4 Competition.