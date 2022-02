BMW M4 naar hoger plan getild door AC Schnitzer

BMW presenteerde krap een jaar geleden de M4 Cabrio en sloeg daarbij de krachtbron van de basis-M4 Coupé over. De M4 Cabrio kwam namelijk direct met de 510 pk en 650 Nm sterke variant van de 3.0 biturbo zes-in-lijn van de M4 Competition in zijn neus. Geholpen door de M xDrive-vierwielaandrijving speert de M4 Cabrio daarmee in 3,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en in 13,1 seconden heb je zelfs al 200 km/h op de klok staan. Allemaal niet genoeg, vinden ze bij AC Schnitzer in Aken. Er zijn ongetwijfeld mensen die ze daarin gelijkgeven.

AC Schnitzer heeft namelijk een behoorlijke krachtkuur voor de M4 Cabrio klaargestoomd, die ook leverbaar wordt voor de M4 Coupé. Er zijn twee stappen mogelijk. De eerste upgrade tilt het vermogen naar 591 pk en 750 Nm, de tweede is zelfs goed voor krap 612 pk en 750 Nm. Wie bang is dat de M4 nog niet voldoende van zich afschreeuwt, hoeft niet langer te vrezen. Een nieuw RVS-uitlaatsysteem is eveneens leverbaar, met carbon-uitlaateinden. Verder schroeft AC Schnitzer nieuwe veren en variabele dempers onder de M4, waarmee de sportieve Bimmer 15 tot 20 mm dichter bij het asfalt komt te liggen. Overigens kun je de M4 ook op speciaal nieuw lichtmetaal van AC Schnitzer laten zetten. Dat zijn 20-inch exemplaren die in matzwart of zilver verkrijgbaar zijn.

Meer uiterlijke extra's komen in de vorm van diverse zwarte vleugeltjes en splitters. Het opvallendst zijn de zwarte accenten op de motorkap en de diverse achterspoilers die AC Schnitzer voor de M4 in huis heeft. Afhankelijk van welk exemplaar je kiest, kan de neerwaartse druk op de achterkant van de M4 van 20 tot 70 kilo toenemen. Altijd handig als je 611 pk op de wielen loslaat. In het interieur vallen tenslotte de speciale AC Schnitzer-schakelflippers op en het met een combi van alcantara en koolstofvezel aangeklede stuurwiel.