BMW M4 CSL gedeeltelijk te zien

BMW stoomt een heftige versie klaar van de M4. Het merk laat nu in een post op Facebook officieel weten dat de aanduiding CSL terugkeert voor de afgetrainde M4. Ook deelt BMW twee schimmige teaserafbeeldingen van de auto, waarop de verlichting goed te zien is. Die is met name aan de achterkant behoorlijk anders dan de reguliere M4.

De M4 CSL krijgt net als de M5 CS gele led-dagrijverlichting. Verder is de voorkant nog in de duisternis gehuld, maar met behulp van de spionagefoto's kun je daar een aardige voorstelling van maken. De nierengrille krijgt hoogstwaarschijnlijk een andere invulling, maar die blijft dus nog even onder de pet. BMW is gelukkig zo vrij geweest om ook vast een teaserfoto van de achterkant van de gepeperde M4 te delen. Aan de achterkant is de M4 CSL te herkennen aan lichtunits met een bijzonder streepjespatroon. Ook heeft de M4 CSL een hoge kofferbakspoiler, die hij ontleent aan de M3 CSL.

Technische gegevens van de M4 CSL zijn nog niet bekend, maar het lijkt aannemelijk dat hij een vermogen van rond de 550 pk krijgt. Ook verliest hij wat kilo's. Hoeveel is niet bekend, maar bij de originele M3 CSL resulteerde het dieet in een gewichtsverlies van 100 kilo. Aangezien een reguliere M4 op de weegschaal een gewicht van 1.700 kilo laat zien, mogen er in alle eerlijkheid ook wat pondjes af. Wanneer BMW de M4 CSL definitief onthult, is nog niet bekend. 'True greatness can't hide for long. Stay tuned.', is het enige dat het merk erover kwijt wil. Na de M4 krijgt de M3 naar verwachting ook een CSL-kuurtje, al verschijnt die afgetrainde sedan vermoedelijk pas later dan zijn coupébroer.