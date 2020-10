BMW komt met gelimiteerde M4 Competition x Kith

Ronnie Fieg, de oprichter van Kith, is een groot BMW-liefhebber. Het merk uit München gaat op zijn beurt steeds vaker samenwerkingen met kunstenaars en de modewereld aan om een nieuwe, voornamelijk jongere doelgroep te kunnen bereiken. Aan het begin van dit jaar mocht kunstenaar Futura 2000 zich nog uitleven op een aantal M2's. Bij deze M4 Competition zijn de aanpassingen wat subtieler, maar nog steeds duidelijk zichtbaar. Van buiten is het speciaaltje het beste te herkennen aan de aangepaste logo's. Op het kofferdeksel staat 'Kith' uitgeschreven met de M-strepen ervoor. Daarnaast is het BMW-logo op de motorkap voorzien van een speciaal randje om de samenwerking te benadrukken. Verder is het 'Kith'-logo met koeienletters aangebracht op het carbon dak van de M4. Dit is geen simpele sticker, maar de letters zijn verweven in het carbonfiber. De gelimiteerde versie is verkrijgbaar in drie matte kleuren: het afgebeelde 'Frozen Black', 'Frozen Dark Silver' en 'Frozen Brilliant White'.

Dergelijke aanpassingen worden doorgezet in het interieur. Bij de iDrive-controller is het Kith-logo eveneens te zien, net als in de hoofdsteunen van de kuipstoelen. Die stoelen zijn overigens deels getooid in de M-kleuren, wat er bijzonder flitsend uitziet. Ook de middenarmsteun is gestikt in een uniek patroon. Het blijft bij aanpassingen op detailniveau, want de techniek en de carrosserie van de M4 Competition blijven ongewijzigd. De zescilinder lijnmotor levert dus nog steeds 510 pk en 650 Nm, waarmee hij allerminst een stakker te noemen is. Ook heeft men voor deze auto niet gekozen om de M Performance-bumpers toe te passen. De controversiële grille zit er uiteraard wel op. Mocht dat niet zo je ding zijn, dan valt daar binnenkort wellicht wat aan te doen.

BMW Nederland vermeldt dat er drie exemplaren van de speciale M4 naar ons land komen. De prijsstelling volgt naar verwachting in november, ook voor de reguliere varianten. In Amerika gaat de 'M4 Competition x Kith' omgerekend €92.284 kosten. Ter referentie: een standaard M4 Competition is daar omgerekend vanaf €63.099 verkrijgbaar.