MAN TGE met rupsbanden mag de weg niet op

MAN levert de TGE al in diverse soorten en maten, maar een MAN TGE met rupsbanden kenden we de bestelauto nog niet. Tot vandaag. In Oostenrijk heeft Man samen met het in Tirol gevestigde TrackSystems een vierwielaangedreven variant van de TGE voorzien van rupsbanden. De twee bedrijven zeggen met de bijzondere TGE te willen laten zien waartoe de aan de Volkswagen Crafter gelieerde bestelbus in staat is.

Volgens MAN is de TGE met rupsbanden onder meer te gebruiken in wintersportgebieden. De bestelbus biedt namelijk plek aan acht passagiers, maar kan ook voor goederenvervoer worden gebruikt. Haast moet je overigens niet hebben, al is het al heel wat dat de TGE zich door de sneeuw weet te ploegen. De TGE op rupsbanden moet volgens MAN in de sneeuw een snelheid van 25 tot 50 km/h kunnen halen. Daarbij worden vooral de eerste drie versnellingen van de achttraps automaat gebruikt. De MAN TGE wordt drie centimeter hoger op z'n poten gezet om plaats te maken voor het bijzondere setje rupsbanden. Volgens MAN en TrackSystems zijn de rupsbanden in ongeveer een uur onder de TGE te plaatsen. Wel maken ze het totaalpakket zo'n 300 kilo zwaarder. Man geeft aan dat de TGE met rupsbanden de weg niet op mag. Wil je toch het asfalt op, dan zal je er weer conventionele banden onder moeten zetten. Via de Nederlandse MAN-dealers zal het setje rupsbanden niet beschikbaar komen.