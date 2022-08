Mahindra lanceert submerk BE met drie elektrische SUV's

De Indiase autogigant Mahindra lanceert een nieuw volledig elektrisch submerk waarmee het de wereld wil veroveren: BE. Het startschot voor BE wordt gegeven met de drie elektrische SUV's, de 05, 07 en 09. Ook komt er een tweede submerk dat van dezelfde techniek gebruikmaakt, maar dan met een iets traditioneler jasje: XUV.

De Chinezen gooien al hoge ogen op EV-gebied, maar ook dat andere immense Aziatische land laat binnenkort van zich horen; vanuit India gaat Mahindra de strijd aan middels submerken BE en XUV. Het gloednieuwe BE krijgt de meeste aandacht en wordt gelanceerd met drie studiemodellen. Alle drie zijn het SUV's, met de wat weinig inspirerende 'namen' 05, 07 en 09. De cijfers geven aan hoe hoog de productieversies ervan in de markt zullen staan.

De 4,37 m lange BE.05 is een sportief gelijnde SUV met een schuin aflopende daklijn, de 4,56 m lange BE.07 is een wat minimalistischer vormgegeven SUV met meer traditionele proporties. Tenslotte is er de BE.09, opnieuw een SUV met schuin aflopende daklijn, maar dan een stuk forser dan de BE.05. Ook heeft de BE.09 net als de BE.07 een wat traditioneler front dan de BE.05. Kort door de bocht lijken de BE.07 en BE.09 verschillende interpretaties van in de basis hetzelfde model, waar de BE.05 duidelijk een iets anders vormgegeven en wat kleiner broertje is. De lengte van de wielbasis is met ruim 2,77 m overigens wel gelijk.

Op de interieurbeelden van het drietal zien we ook duidelijke verschillen. De BE.05 heeft een modern vormgegeven interieur, waarin het instrumentarium en infotainment zijn ondergebracht in één middelgroot scherm. We zeggen 'middelgroot', want bij de grotere broers zien we een werkelijk immens scherm dat bijna het gehele dashboard beslaat. Niet alles laat zich op het scherm bedienen, want in de middentunnel tref je ook nog een batterij aan knoppen voor onder meer de rijrichting, rijmodi en de verschillende menu's op het grote scherm.

Er komen zowel achter- als vierwielaangedreven versies van de verschillende BE-modellen. De achterwielaangedreven versies zijn 231 pk tot 286 pk sterk, de vierwielaangedreven versies krijgen een vermogen van 341 pk tot 395 pk. Met die laatste moet je in zo'n 5 tot 6 seconden van 0 naar 100 km/h kunnen speren, afhankelijk van welk model je te pakken hebt. Er komen accupakketten met een capaciteit van tussen de 60 en 80 kWh beschikbaar, die met 175 kW laadvermogen bijgeladen kunnen worden. Verwachte actieradii en andere technische details houdt Mahindra nog even achterwege. Wel meldt het dat het drietal op het nieuwe INGLO-platform staat. Een skateboardplatform voor EV's.

De productieversie van de BE.05 komt in oktober 2025 op de markt, de BE.07 volgt een jaar later. Wanneer de BE.09 komt, is nog niet bekend. Mahindra wil met BE wereldwijd actief worden.

XUV

Wie liever al eerder met deze techniek aan de haal gaat in een iets traditioneler jasje, kan bij Mahindra ook aankloppen voor een model van een ander nieuw submerk. Dat merk luistert naar de naam XUV en daarvan krijgen we ook direct twee studiemodellen te zien. De XUV.E8 en XUV.E9 (vanaf foto 12). Die zijn met hun respectievelijk 4,74 m en 4,79 m lengte nog een slagje groter dan de BE-modellen. De E8 is een relatief traditionele full-size SUV, de E9 een sportiever gelijnd alternatief. In december 2024 komt de XUV.E8 op de markt, in april 2025 volgt de XUV.E9. Of en wanneer de BE- en XUV-modellen naar Europa komen, is nog niet bekend.