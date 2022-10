Macron wil exclusieve EV-subsidie voor Europese auto's

Als het aan Emmanuel Macron ligt, wordt de aanschafsubsidie voor elektrische auto's in de nabije toekomst EU-breed alleen nog beschikbaar voor auto's uit de EU. Eerder schotelde zijn minister van Financiën dat idee al voor. Met dit idee volgt Macron het voorbeeld van de Amerikaanse president Joe Biden, die eerder dit jaar met een vergelijkbare maatregel kwam voor auto's die in de VS gebouwd zijn. Dit gebeurt uiteraard ter bescherming van de 'eigen' industrie, waarmee Biden in zekere zin ook in de voetsporen van zijn voorganger Donald Trump treedt. Macron wil zoiets dus ook voor de EU, zo zegt hij in gesprek met France 2.

De Europese fabrikanten maken hun borst nat voor meer concurrentie uit China en volgens Macron is het daarom hard nodig. "Europa staat nog open voor alle winden, we moeten dat veranderen," aldus de Franse president. Volgens Automotive News heeft Macron inmiddels in de Duitse bondskanselier Olaf Scholz al een medestander. Belangrijk, want Frankrijk en Duitsland zijn immers de twee landen met de grootste auto-industrie van de EU. Het is nog niet bekend of en wanneer Macron en Scholz hun handen ineenslaan om dit plan EU-breed naar voren te brengen.