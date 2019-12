Luxemburg wil af van reputatie als 'brandstofparadijs'

Voor duizenden Nederlanders is Luxemburg een land waar ze in de zomer bij uitstek even stoppen om een volle tank te scoren voor ze de tolwegen van Frankrijk op gaan. Dat zal komende zomer ongetwijfeld nog steeds gebeuren, maar het wordt wel iets minder aantrekkelijk gemaakt.

We hoeven je niet uit te leggen dat je in het buitenland vaak goedkoper uit bent aan de pomp dan in Nederland. Dat geldt zeker als je Luxemburg aandoet, want daar is de benzine nog altijd het goedkoopst van heel West-Europa. Reden voor veel mensen die niet in Luxemburg wonen om in het Groothertogdom te tanken. Vooral in de zomer piekt het aantal buitenlandse brandstofafnemers en zij zijn goed voor driekwart van alle brandstoftransacties. Uiteraard profiteert Luxemburg hiervan, maar toch wil de regering het tegengaan.

De verantwoordelijke Luxemburgse minister maakt deze week bekend dat de benzineprijzen komend voorjaar met 1 tot 3 cent omhoog gaan. Voor diesel bedraagt de verhoging 3 tot 5 cent. Geen enorme stijging dus, maar toch hoopt men hiermee de aantrekkelijkheid van fossiele brandstoffen in het land iets minder groot te maken. Vooral diesel moet volgens de minister minder voordelig worden. In een officiële verklaring laat men weten dat de huidige trend in brandstofverkopen 'Luxemburgs CO2-reductiedoel en beoogde energie-efficiëntie van 2020 in gevaar brengt'.