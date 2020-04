Lucid toont productieversie van Air

De Lucid Air verscheen alweer 3,5 jaar geleden als veelbelovende concept, waarmee het piepjonge merk een graantje mee hoopt te pikken van de markt waar Tesla met de Model S al jaren is vertegenwoordigd. De Air wordt een luxe en hypermoderne elektrisch aangedreven sedan, met de nodige gadgets aan boord. Hoewel de in 2016 onthulde Air nog een conceptversie was, duidde Lucid de auto niet als zodanig aan. Toch verscheen er eerder dit jaar een teaser van de productieversie, dus leken er nog wat wijzigingen in het vat te zitten.

Nu maakt Lucid via een tweet bekend dat het ook de orderboeken voor de Air opent in het Midden-Oosten, met daarbij een foto van een Air die toch iets anders oogt (foto 1). Het lijkt er dan ook sterk op dat we hier eindelijk de productieversie voor ons hebben. Zoals op de teaser al te zien was, vertoont de Air weinig verschillen met de conceptversie. Er lijkt een licht gewijzigde voorbumper en één ledlampje per kant minder aanwezig te zijn. Verder lijkt de Air als twee druppels water op de reeds bekende auto. Aangezien de onthulling gepland stond voor deze maand, gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid om de definitieve vorm.

Met de Air hoopt Lucid niet alleen een luxe alternatief voor de Tesla Model S te kunnen bieden, maar het ambitieuze Amerikaanse bedrijf wil zelfs de strijd aangaan met auto's als de Mercedes S-klasse en BMW 7-serie. Zaken als luchtvering, (semi-) autonoom rijden en een weelderig interieur met hoogwaardige materialen moeten de Air naar dat niveau tillen. Een actieradius van zo'n 600 kilometer, 0-100 km/h in 2,5 seconden en een topsnelheid van 320 km/h; de Air is goed voor indrukwekkende cijfers. De verwachte vanafprijs van 60.000 dollar (€ 55.000) is al net zo indrukwekkend, maar het wordt spannend of die zo blijft. Nu de auto in de startblokken staat, wordt ongetwijfeld snel meer bekend.