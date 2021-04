Lucid Motors geregistreerd in Nederland

Lucid Motors maakt in de nabije toekomst de oversteek van de Verenigde Staten naar Europa. De Europese én Nederlandse tak zijn inmiddels geregistreerd, beiden in Nederland.

Afgelopen zomer opende Lucid Motors de reserveringsboeken van de Air voor geïnteresseerde Nederlanders. Vooralsnog is de veelbelovende elektrische auto hier nog niet leverbaar, maar daar komt waarschijnlijk volgend jaar verandering in. AutoWeek werd getipt op een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat Lucid Motors zich voorbereidt op de Europese verkoop. Zowel Lucid Europe als Lucid Netherlands zijn geregistreerd in Nederland, onder verantwoordelijkheid van het bij Schiphol gevestigde investeringsbedrijf Zedra.

Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat Lucid aankondigt dat het de Air hier kan gaan leveren, al gaf het bedrijf eerder aan dat de Europese leveringen op z'n vroegst in 2022 beginnen. De Air is zoals gezegd al te reserveren, met een aanbetaling vanaf €300. Voor dat bedrag kom je op de wachtlijst voor de Air Pure, een 480 pk sterke versie met een verwacht rijbereik van 653 km volgens de EPA-norm. Volgens de iets optimistischere WLTP-cyclus ligt het bereik doorgaans hoger. In de VS kost die versie omgerekend tegen de €60.000.

Een stap daarboven staat de Air Touring, met 620 pk vermogen en dezelfde range. Die heeft een Amerikaanse prijs van omgerekend zo'n €73.000. De Air Grand Touring is voorlopig de topper, die beschikt over 800 elektro-pk's en heeft volgens de EPA-test een maximaal rijbereik van 832 km. In de VS staat daar vooralsnog een prijs van net geen €110.000 voor. Op den duur komt ook de Air Dream nog, een versie die het qua vermogen zelfs boven de 1.000 pk schopt. Is dat nog steeds niet genoeg, dan is het met drie motoren uitgeruste razendsnelle prototype dat Lucid in september testte, reden tot hoop.

Hier lees je meer over de Lucid Air. Overigens werkt Lucid ook aan een elektrische SUV, de Gravity. Net als bij de Air mogen we verwachten dat die behoorlijk weelderig aangekleed is, beresterk is en een veelbelovende actieradius heeft.