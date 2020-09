Lucid Air in Nederland te reserveren

Lucid Motors heeft de reserveringen voor de Air geopend. In Nederland is een aanbetaling van € 900 vereist om een plekje in de rij te bemachtigen. De topversie van de Air - de Dream Edition - is in ons land vooralsnog niet leverbaar.

Het is een bekende strategie die ook Tesla toepast: klanten via een online aanbetaling een auto laten reserveren voordat deze in productie is gegaan. Lucid Motors doet dat dus ook. Het bedrag van € 900 voor de reservering van de Lucid Air is in alle eurolanden hetzelfde. Voor dit bedrag kun je kiezen uit de standaard Air, de Touring en de Grand Touring. In Amerika dient men $ 1.000 over te maken om één van deze varianten te reserveren. Het topmodel, de Dream Edition, vereist een aanbetaling van $ 7.500. Dit type is buiten de VS en Canada vooralsnog niet leverbaar. De aanbetaling is niet bindend, want Lucid zegt het volledige bedrag terug te betalen wanneer je als klant de reservering annuleert. Na het plaatsen van de reservering kun je in een persoonlijke omgeving je auto configureren. Overigens kun je ook zonder aanbetaling met de configurator aan de slag.

In Europa moeten gegadigden wel wat langer wachten, want Lucid start begin 2021 met de productie van de Dream Edition. Het topmodel kost in de VS $ 169.000, omgerekend € 144.159. Deze variant heeft een accupakket van 113 kWh en een vermogen van 1.080 pk. Daarmee is de Air in staat om een beoogde actieradius van 832 km te behalen en in pakweg 2,5 seconden naar de 100 km/h te sprinten. De Air Grand Touring volgt in de loop van van volgend jaar en moet $ 139.000 (€ 118.000) opbrengen. In Europa is dit met 800 pk dus vooralsnog de krachtigste aandrijflijn. Eind 2021 volgt de Air Touring met 620 pk, een beoogde actieradius van ongeveer 650 km en een vanafprijs van $ 95.000 (€ 81.036).

Over de goedkoopste uitdossing, de Air (zonder toevoeging), is nog weinig bekend. Het instapmodel moet in 2022 op de markt komen en heeft volgens Lucid een vanafprijs van 'onder de $ 80.000 (€ 68.241). De prijzen die wij hebben vermeld zijn rechtstreeks omgerekend van dollar naar euro. Lucid Motors heeft nog geen specifieke bedragen voor de Nederlandse markt vrijgegeven. Naar verwachting volgen deze spoedig.