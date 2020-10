Goedkoopste Lucid Air heeft prijs

De Lucid Air is een auto die tot op heden in ieder geval op papier erg veelbelovend is. Of de beloften in de praktijk waargemaakt worden, moet nog blijken, maar qua prijs houdt Lucid zich in ieder geval aan haar woord!

Lucid liet in de aanloop naar de introductie van de Air al meermaals weten dat de auto in z'n eenvoudigste uitvoering 'minder dan $80.000' zou gaan kosten. De simpelweg 'Air' geheten instapversie van de Lucid Air heeft nu een Amerikaanse prijs gekregen. Die prijs liegt er inderdaad niet om: in de VS komt de prijs (inclusief belastingen) uit op $77.400. Omgerekend is dat €65.847. Wat de exacte Nederlandse prijs wordt, moet Lucid nog bekendmaken. Met een aanbetaling van €900 kun je de Air hier al wel bestellen.

De goedkoopste Air heeft 480 elektrische pk's tot z'n beschikking en Lucid schotelt een verwachte actieradius van omgerekend ruim 650 km voor. Let wel; dat is op basis van de EPA-testmethode. Doorgaans geldt dat de bij ons gevoerde WLTP-cyclus positiever (en dikwijls iets minder realistisch) uitvalt. Qua bereik is de instapper net zo goed bedeeld als de luxere én krachtigere 'Air Touring', die 620 pk in de schaal legt. Precieze specificaties van de minst krachtige Air zijn nog niet bekend. De voorlopig krachtigste variant ('Air Dream', met 1.030 pk) schiet in ieder geval in slechts 2,5 seconden naar 96 km/h (60 mph). Qua accutechnologie zal het waarschijnlijk wél ongeveer gelijk blijven, dus dat betekent dat je er met snelladen zo'n 32 km per minuut bijlaadt.

Wie geïnteresseerd is in de goedkoopste Air, moet nog wel even geduld hebben. De marktintroductie staat voor 2022 op de planning. Of Nederland dat jaar ook gelijk al aan de beurt is, moet nog blijken. Met een bereik van dik in de 600 km en een dergelijke prijs is de Lucid Air in ieder geval op papier al wat Lucid er zelf telkens over zegt: een 'directe aanval op de Tesla Model S'. De Amerikaanse prijs van de Air ligt iets meer dan $5.000 boven die van de instapversie van de Model S, de Long Range Plus. Daar krijg je echter wel een veel modernere auto voor die onder meer qua laadsnelheid belooft de Tesla te degraderen. Het vermogen ligt wel aanzienlijk lager, al is het nog de vraag hoeveel 'trager' de instap-Air is. Overigens komt er mogelijk nog een belastingvoordeel van $7.500 voor de Air in de VS, waarmee de auto in z'n thuisland zelfs zo'n $2.000 goedkoper wordt dan de Model S. Maar goed, eerst zien, dan geloven. Interessant is het in ieder geval wel.