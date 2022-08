Lucid Air: nieuwe topversie klaar voor debuut

De teaser die Lucid op Twitter deelt is nog heel vaag. 'Blue means go', vermeldt de Tweet, met daarbij een foto van de startlichten van een racecircuit/dragstrip. Normaal gesproken zou dit veel te dun zijn om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, maar met enige achtergrondkennis kan dat wel. Lucid werkt namelijk al enige tijd aan een driemotorige versie van de Air, die nog veel krachtiger moet worden dan de huidige topversie: de 1.126 pk sterke tweemotorige Dream Edition P. Op de dragstrip zette Lucid met een prototype van de driemotorige Air al een tijd van 9,245 seconden neer op de kwartmijl. Ter referentie: dat is sneller dan de 1.500 pk sterke Bugatti Chiron.

Als Dream Edition P is de Lucid Air al krachtiger dan de 1.020 pk sterke Tesla Model S Plaid, maar de nieuwe variant belooft daar dus nog even een schepje bovenop te doen. De exacte specificaties zijn nog niet bekend, maar schrik niet als de nieuwe Air meer dan 1.500 pk krijgt. Op 19 augustus, tijdens de Monterey Car Week, weten we meer. Dat is namelijk de datum die de Amerikaanse EV-bouwer in de tweet noemt.

Stealth look

Hoewel het bovenstaande nieuws op dit moment nog een beetje abstract is, biedt Lucid nieuwe klanten van de Air nu al wel een extra keuze in de samenstelling van de auto: 'Stealth Look'. Zoals de naam al enigszins doet vermoeden, maakt Lucid de verchroomde delen van de Air bij het aanvinken van deze optie donker. Onder meer het inzetstuk boven de koplampen, de sierstukken onderaan de bumpers en portieren, de boog boven de zijruiten, de wielen en de zijspiegels krijgen een donkere look, waarbij Lucid afwisselt tussen matte en gepolijste delen. Omgerekend kost de optie €5.823, wat best aan de prijs is voor een paar zwarte sierstukken. De eerste exemplaren van de Lucid Air worden in ons land overigens aan het einde van dit jaar verwacht.