Louwman Exclusive haalt De Tomaso binnen

McLaren, Morgan, Maserati, Lamborghini, TVR, Bentley, Rolls-Royce en Brute (Brute? Jazeker: Brute): dat is een klinkende lijst en daar kon De Tomaso natuurlijk niet aan ontbreken. Vorige week onthulde het herboren Argentijns-Italiaanse sportwagenmerk zijn P72 op het Goodwood Festival of Speed, inmiddels is de hypercar op Nederlandse bodem gearriveerd om het feest in de showroom van Louwman Exclusive luister bij te zetten.

P72

De P72 is de eerste vrucht van de overname van het merk door Ideal Team Ventures Unlimited. Sinds 2014 werkten ze in het diepste geheim aan een auto die de in 2003 overleden grondlegger Alejandro de Tomaso, volgens general manager Ryan Berris 'misunderstood', recht moet doen.

De Tomaso kennen we natuurlijk vooral nog van de Pantera uit de jaren zeventig, maar doorbreken deed het merk al midden jaren zestig met de Mangusta. Leuk weetje: deze naam koos Alejandro nadat zijn samenwerking met Carroll Shelby in een vechtscheiding uitliep; de mangoest is een van de weinige dieren die cobra's de baas is (en met smaak verorbert).

Spektakel

De De Tomaso Mangusta bood in zijn tijd het spektakel van een Lamborghini of Ferrari voor een fractie van de prijs daarvan, maar daar is ditmaal geen sprake van. De exacte prijs van de P72 moet nog worden vastgesteld, maar met een slag om de arm noemen de nieuwe eigenaren van het merk vast een bedrag van zo'n 750.000 euro voor belastingen.

Dan heb je wel een kindersurprise, want over het hart van de P72 doet De Tomaso nog geheimzinnig. Ze zijn in gesprek met een motorenfabrikant. Maar omdat we wel weten dat de P72 het carbon-chassis van de Apollo IE (van dezelfde eigenaar) krijgt, durven wij een aardig bedrag in te zetten op bemoeienis van HWA, het bedrijf van AMG-oprichter Hans Werner Aufrecht. De Apollo IE flankeert de De Tomaso P72 zelfs in de showroom van Louwman Exclusive.

Carroll Shelby

De hergeboorte van De Tomaso komt op een toepasselijk moment, want het is dit jaar precies zestig jaar geleden dat Alejandro De Tomaso het merk oprichtte. De P72 is sterk geënt op de P70, de racewagen die De Tomaso samen met Carroll Shelby ontwikkelde, en Le Mans-racers uit de jaren zestig. Tegen het einde van deze maand is het eerste productie-exemplaar klaar om naar zijn eigenaar te gaan en die heeft en houdt dan wel iets exclusiefs. Zo uniek als de P70 (daar werd maar één van gebouwd) is hij niet, maar met een oplage van 72 stuks zal een De Tomaso P72 altijd iets bijzonders blijven.