De Tomaso onthult aandrijflijn P72

Na 60 jaar afwezigheid keerde De Tomaso, onder meer bekend van de Pantera, medio dit jaar terug. De eerstgeborene: de P72. Hoewel die van een klassiek ogende koets voorziene supercar direct van een prijskaartje werd voorzien, was nog onbekend waardoor de in een oplage van 72 stuks te bouwen exoot precies zou worden aangedreven. Vandaag weten we meer.

De P72 krijgt een 5,0-liter V8 mee van Ford, een blok dat we onder meer kennen van de Mustang. Die achtcilinder wordt door Ford-tuner Roush nog eens onder handen wordt genomen. Het resultaat: 'meer dan 700 pk' en een koppel van 825 Nm. Let wel, hier moet je 91 octaan-benzine voor tanken. Hoewel de machine nog niet helemaal af is, zegt De Tomaso dat de toerenbegrenzer er pas boven de 7.500 in hakt. Schakelen gebeurt met een handgeschakelde zesbak. Een automaat komt er niet. Opvallend in het hedendaagse supercarlandschap: De Tomaso geeft specifiek aan dat een door turbo's opgewekt vermogen van 1.000+ pk niet het doel was. De Italianen geven aan liever een blok te willen met een vloeiende vermogensafgifte en kiezen derhalve voor een atmosferische machine.

Het prijskaartje? Een grove € 750.000.