DeTomaso verhuist naar Verenigde Staten

Het herboren DeTomaso wil zijn complete bedrijfsvoering naar de Verenigde Staten verhuizen. Het bedrijf benadrukt dat een gedeelte van de ‘roots’ daar ligt, en wil met het voornemen onderstrepen dat ook in Amerika een gezonde hoeveelheid vakmanschap is te vinden.

DeTomaso presenteerde in 2019 de P72, een hyper-exclusieve hypercar met retro-styling die zijn basis naar verluidt deelt met de al even bijzondere Apollo IE. Daarna bleef het weer stil rond het merk, dat ongetwijfeld druk was met de ontwikkeling van de definitieve straatversie van de P72.

Bij DeTomaso blijken ze echter ook druk te zijn geweest met een andere belangrijke stap: een verhuizing naar de VS. Daarvoor lijkt een goed moment te zijn gekozen, want in dit stadium is het bedrijf nog erg klein. Wellicht is het woord ‘vestigen’ zelfs beter van toepassing dan ‘verhuizen’, in dit geval.

Op zijn website zet DeTomaso uiteen dat het om uiteenlopende redenen naar de VS gaat. De fabrikant zegt te geloven in het kunnen van de Amerikaanse industrie, waarbij zelfs Tesla’s Elon Musk nog als voorbeeld wordt genoemd. Men wil ook onderstrepen dat Europa 'heus niet de enige plaats op aarde is' waar een exclusieve sportwagen met behulp van de nodige mensenhanden werkelijkheid kan worden. Dit soort vakmanschap wordt toch vooral in Europa gezocht, maar dat vindt men kennelijk onterecht.

Waar DeTomaso zich precies gaat vestigen, is nog onbekend. Het merk is met verschillende staten in gesprek, dus het lijkt nog alle kanten op te kunnen gaan. Op dit moment is het van oorsprong uit Modena afkomstige bedrijf naar ons beste weten gevestigd in Turijn, maar zoals gezegd stelt het nog niet al te veel voor.

Hoewel DeTomaso in zijn huidige vorm officieel ‘DeTomaso Automobili’ heet en zichzelf presenteert als een Italiaanse autobouwer, is het merk nadrukkelijk internationaal. Oprichter Alejandro de Tomaso was Argentijn en de auto’s werden veelal aangedreven door V8’s van Ford. Ook het ontwerp van de bekendste DeTomaso, de Pantera, is in feite Amerikaans. De auto werd getekend door de beroemde Amerikaanse auto-ontwerper Tom Tjaarda, die zijn achternaam uiteraard dankt aan Nederlandse ouders. DeTomaso draagt zijn sterke historische banden met de Verenigde Staten uiteraard graag aan als argument voor de geplande verhuizing.