Fors lagere prijzen voor Lotus Elise, Exige en Evora

Enkele in Nederland leverbare varianten van de Lotus Elise, Exige en Evora zijn voortaan fors goedkoper. Dankzij de herberekende uitstoot volgens de WLTP-cyclus valt de bpm flink lager uit en dat scheelt meer dan € 10.000 in de prijs.

Opvallend genoeg zorgt de WLTP-cyclus vooral bij sportieve auto's voor een gunstiger emissiebeeld dan bij de NEDC het geval was en dat is goed nieuws voor wie in de markt is voor een Lotus. De 220 pk sterke Elise Sport 220 wordt voortaan (inclusief btw) leverbaar vanaf €61.540, meldt importeur Van der Kooi Sportscars. Een verschil van maar liefst ruim € 10.500 ten opzichte van de voorheen geldende prijs. De Elise sprint als Sport 220 in 4,6 seconden naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 233 km/h.

Voor de sportievere Exige 350 bedraagt het verschil zelfs ruim € 11.000; die is er voortaan vanaf € 108.476 inclusief belastingen. De extra heftige aan de Elise verwante Lotus kan dankzij de 350 pk sterke V6 van Toyota in slechts 3,9 seconden naar 100 km/h versnellen. Bij 273 km/h houdt het feestje op. De Evora GT410 Sport spant echter de kroon qua prijsvoordeel. De sportiefste Evora wordt leverbaar voor ruim € 16.000 minder dan voorheen. De GT410 Sport moet € 151.822 in het laatje brengen, wederom inclusief belastingen. Zoals de naam al zegt beschikt de Evora over 416 pk vermogen, dat uit dezelfde V6 wordt getrokken als bij de Exige. De Evora trekt in 4,1 seconden op naar 100 km/h en dendert door tot 305 km/h.