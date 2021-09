Lotus' EV's krijgen tot 100 kWh accu en bijna 900 pk

De Lotus Emira kondigde zowel het eind als het begin van een tijdperk in. Het is de laatste Lotus met een verbrandingsmotor voordat het merk overstapt op geheel elektrische aandrijflijnen. Lotus belicht vandaag meer van de techniek van zijn elektrische nieuwkomers.

Het goed in de slappe was zittende Chinese Geely maakt geen geintjes. De grootaandeelhouder van Lotus maakt van Lotus een volledig elektrisch merk, als de recentelijk geïntroduceerde Emira uitzwaait zal er nooit meer een nieuwe Lotus met verbrandingsmotor gebouwd worden. Lotus komt volgend jaar al met een na de Evija tweede elektrische auto, nota bene ook nog eens een SUV. Die auto, die naar codenaam Type 132 luistert, krijgt in 2023 gezelschap van een vierdeurscoupé (Type 133). In 2024 komt er een tweede elektrische SUV bij. Pas in 2026 komt Lotus met een nieuwe elektrische sportauto. Dat Lotus niet meer het merk is zoals je dat je al decennia kent, is daarmee evident, al stellen elektrische SUV's mogelijk de financiële toekomst van het merk veilig.

Lotus heeft voor zijn nieuwe elektrische modellen een modulair en naar eigen zeggen lichtgewicht basis gepresenteerd. Het merk stelt alvast diverse configuraties daarvan voor. Zo benoemt Lotus een configuratie voor tweezitters met een wielbasis van 2,47 tot 2,65 meter zien die plek beidt aan accu's met een capaciteit van maximaal 66,4 kWh. Die 'kortste' modellen hebben een enkele elektromotor die maximaal 476 pk. In Lotus' grotere tweezitters, auto's met een wielbasis van minimaal 2,65 meter, zijn tot 99,6 kWh grote accupakketten mogelijk. Die auto's bieden dankzij hun grotere formaat ook plek aan niet een, maar twee elektromotoren die het volgens Lotus samen tot maximaal 884 pk schoppen. Heftig. Het tot zo'n 100 kWh grote accupakket staat bij deze versies - net als bij de Evija - als een soort 'doos' achter de voorstoelen, de kleinere varianten zitten in de bodem verwerkt en zijn volgens Lotus vooral geschikt voor 'auto's met een grotere bodemvrijheid'. Dat wekt onder meer de suggestie dat een van de SUV's waar Lotus aan werkt een tweezitter wordt.

Lotus belicht ook meer over zijn '2+2'-modellen die het in het vat heeft zitten, al is nog niet helemaal helder of hier ook een van de eerste elektrische SUV's van het merk onder vallen. Deze auto's krijgen ook een minimaal 2,65 meter grote wielbasis, maar hebben - waarschijnlijk door de plaatsing van een kleine achterbank - minder plek voor accu's. Deze 2+2's hebben een tot 66,4 kWh groot accupakket en de maximaal 476 pk sterke enkele elektromotor of de twee samen maximaal 884 pk sterke units.

Lotus gaat een heel andere toekomst tegemoet, eentje die is afgeladen met elektrische SUV's, al komen er ook de nodige échte pretmachines. Als die SUV's het voortbestaan van Lotus kunnen waarborgen is dat offer dat de puristen voor lief moeten nemen. Waar zou Porsche tegenwoordig zijn zonder auto's als de Macan, Cayenne, Panamera en Taycan...