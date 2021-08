Lotus: vier EV's binnen vijf jaar

In juli liet Lotus de Emira zien, de automobiele zwanenzang van de verbrandingsmotor bij het merk. Lotus belichtte nog voor de lancering van die nieuwkomer in een notendop een viertal nieuwe platforms waar het aan werkt. Nu weten we in ieder geval onder welke elektrische modellen die platformen een plek krijgen.

Lotus geeft aan dat het binnen vijf jaar maar liefst vier volledig elektrische modellen op de markt brengt. De eerste volgt al volgend jaar en wordt een SUV die intern naar codenaam Type 132 luistert. In 2023 volgt een volledig elektrische vierdeurscoupé, een gelikt gelijnd model dat door Lotus wordt aangeduid als Type 133. In 2024 komt de Type 134 om de hoek kijken, een tweede elektrische SUV die een maatje groter lijkt te worden dan het model dat zich volgend jaar aandient. Het absolute klapstuk wordt de Type 135, een volledig elektrische supercar. Overigens heeft Lotus met de Evija al een elektrisch model gepresenteerd, al is dat een auto die in het nog minder relevante hypercarhoekje van autoland opereert.

Lotus zegt verder te werken aan rijsystemen die bestuurders van z'n modellen moet helpen om extreem snelle rondetijden op circuits neer te kunnen zetten. Daarnaast moeten de te ontwikkelen rijsystemen de auto's ook op de openbare weg veiliger maken.

Platforms

Een van de platforms waar Lotus en Geely aan werken, heet de Premium Architecture. Volgens Lotus wordt deze basis gebruikt voor 'lifestyle modellen'. Volgens de Engelsen biedt het platform houvast aan auto's met een wielbasis van 2,89 tot 3,1 meter, al zegt het merk dat er ruimte is voor verder uitrekwerk. Het platform is geschikt voor 92 kWh tot 120 kWh grote accupakketten en ondersteunt het 800v-technologie. Een van de nieuwkomers op dit platform moet in minder dan 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen schieten. We mikken erop dat de vierdeurscoupé en de twee SUV's op dit platform komen te staan.

Lotus heeft verder het voor hypercars bestemde Hypercar Architecture en de in samenwerking met Alpine te ontwikkelen Electric Spports Car Architecture in de ontwikkelingskamers liggen. Het vierde platform is wat Lotus de Sports Car Architecture of Elemental-basis noemt, een voornamelijk uit aluminium opgetrokken platform. De Emira staat al op deze basis.