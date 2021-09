Lotus Emira blijft onder een ton

Lotus trok medio dit jaar de Emira uit de hoge hoed, het allerlaatste nieuwe model van de Engelse sportwagenfabrikant dat nog wordt bedeeld met verbrandingsmotoren. De Emira komt op de markt met een 3.5 V6 van Toyota en wordt ook leverbaar met een geblazen 2.0 van Mercedes-AMG. De V6 komt eerst en het is die Emira V6 waar Lotus nu meer technische gegevens én de prijzen van vrijgeeft.

De 3.5 V6 van Toyota is net als in de Evora een zescilinder met supercharger, die in de Emira goed is voor 405 pk en 420 Nm koppel. Althans, als je de Emira met handgeschakelde zesbak bestelt. Je kunt de Emira namelijk ook bestellen met een zestraps automaat. In dat geval is de aandrijflijn met 430 Nm 10 Nm krachtiger. De handgeschakelde Emira met V6 heeft in 4,3 seconden 100 km/h op de klok. Kies je voor de automaat, dan is de 0-100-sprint 0,1 seconde eerder voorbij. De topsnelheid van de Emira bedraagt 290 km/h, ongeacht de gekozen transmissie. Wel gecharmeerd van deze cijfers? Breng dan minimaal €142.693 mee naar Van der Kooi Sportscars. Kleine kanttekening: deze Nederlandse prijs is volgens Van der Kooi Sportscars nog onder voorbehoud, daar deze is gebaseerd op de Duitse prijs en is omgerekend naar wat de Nederlandse prijs zou kunnen zijn.

Let wel, die kleine anderhalve ton is een tijdelijke vanafprijs die geldt voor de speciale First Editions die Lotus van de Emira V6 naar ons land haalt. Die uitvoering is natuurlijk volgehangen met extraatjes. De Emira First Edition staat op 20-inch lichtgewicht lichtmetalen wielen waarachter zich remklauwen met de merknaam Lotus erop schuilhouden. De standaarduitrusting omvat onder meer titanium uitlaateindstukken, verwarmbare en elektrisch inklapbare zijspiegels, een achteruitrijcamera, automatische ruitenwisser en parkeersensoren voor en achter. Daarnaast worden diverse exterieurdelen van de First Edition in het zwart uitgevoerd. Ook standaard zijn twaalfvoudig elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, hetzelfde geldt voor een uitgebreid infotainmentsysteem dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt. Lotus geeft de Emira First Edition daarnaast ook het Drivers Pack en het Design Pack mee. Dat eerste pakket geeft je de keuze uit het Tour- en Sport-onderstel. Kies je voor de mildere Tour-afstemming, dan zet Lotus de Emira op Goodyear Eagle F1 Supersport-banden. De straffer afgestelde Sport-dempers komen hand in hand met Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Het Design Pack brengt attributen als privacy glass en sportpedalen naar de coupé.

Maar, hoe blijft de vanafprijs van de Emira dan onder de ton? Volgend jaar brengt Lotus niet alleen de reguliere types vam de Emira V6 op de markt, ook verschijnt de Emira met de van AMG afkomstige 2.0 viercilinder in het vierde kwartaal van 2022 in de showroom. Voor die variant mikt Van der Kooi Sportscars op een vanafprijs van zo'n €90.000.