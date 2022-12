'Line-up Porsche 911 wordt nog breder, meer offroad-versies'

CEO van Porsche Oliver Blume laat in een interview met het Britse Car Magazine weten dat het aantal varianten van de Porsche 911 nog verder zal toenemen. Nu al zijn er meer dan 25 smaken om uit te kiezen, maar dat worden er dus nog meer. Zo komen er meer offroad-versies in de geest van de onlangs onthulde 911 Dakar. Ook moet het aanbod uitbreiden in aanloop naar de zestigste verjaardag van de iconische sportwagen.

Als koper van een Porsche 911 heb je altijd al veel te kiezen gehad, maar het Duitse merk voegt per nieuwe generatie van het model steeds meer keuze toe. Van de huidige iteratie, codenaam 992, staan momenteel 26 varianten in de prijslijsten. De nieuwste daarvan is de Porsche 911 Dakar, eentje die bij eerdere generaties niet bestond. De Dakar is een opgehoogde (en in gelimiteerde oplage gebouwde) 911 met allerhande aanpassingen om de auto terreinvaardiger en avontuurbestendig te maken.

In die geest moeten er in de nabije toekomst meer 911-varianten komen, zegt Porsche-CEO Oliver Blume in een interview met Car Magazine. Het is volgens hem nog even afwachten hoe succesvol de 911 Dakar wordt, maar het merk denkt al na over een 'derde zuil' met 911-uitvoeringen naast de 'reguliere' varianten - denk aan cabriolet, Turbo, Carrera S en Carrera T. De eerste zuil bestaat uit de GT-producten als de GT3 RS, de tweede uit 'heritage-modellen' ter viering van Porsches verleden. Voorbeelden daarvan zijn de Porsche 911 Sport Classic en 911 Targa 4S Heritage Edition. De derde zou dus bestaan uit 911's met een minder sterke focus op prestaties op het asfalt.

Meer dan 30 varianten?

Reken maar dat er niet alleen meer offroad-modellen komen, maar ook meer heritage-modellen. Volgend jaar viert het merk namelijk de zestigste verjaardag van de 911, waaraan het ongetwijfeld minstens één variant wijdt. Van de 991-generatie 911 was er immers ook een 50 Jahre-editie. Bovendien zou 2023 wel eens het jaar kunnen zijn waarin Porsche de 992.2-generatie - oftewel de facelift - aan de wereld voorstelt. De marktintroductie daarvan gaat mogelijk gepaard met het debuut van een geëlektrificeerde 911, waardoor de line-up verder verbreedt. Tenzij die bestaande varianten gaat vervangen, natuurlijk.

Op termijn komt er van de 911 in 992.2-vorm naar verwachting ook nog een GT2 RS, evenals een extra gelimiteerde 911 Touring-achtige volgens het gerecht van de 911 R. Conclusie: kijk er niet gek van op als er over enkele jaren zeker dertig (!) verschillende 911's in de Porsche-folder staan. Krijg je al keuzestress?