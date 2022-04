Lexus RZ 450e is Lexus' EV-debuut

Drive by wire

Zo'n 400 km WLTP

Eind dit jaar op de weg

Toen we afgelopen winter kennis maakten met de Toyota BZ4X, wisten we eigenlijk al dat op die basis ook een Lexus in de maak was. Nu is het tijd om uitgebreid kennis te maken met wat is opgedroogd als de Lexus RZ 450e. Dat is dan ook meteen de eerste echt elektrische Lexus. Natuurlijk, er is al een UX 300e, maar dat is nog een ICE. De RZ is vanaf de eerste pennenstreken bedoeld als EV only. Net als de BZ4X staat hij op het E-NTGA-platform en als model is de RZ gepositioneerd boven de NX en onder de RX.

De spindle grille is al jaren het meest kenmerkende aan een Lexus en juist dat element is op een EV rudimentair geworden. Dat heeft de ontwerpers er niet van weerhouden toch die spindle-vorm vast te houden, wat vooral bij de hier getoonde two tone-uitvoering goed zichtbaar is. Verder heeft de RZ die typische L-vormige koplampen en vooral heel veel uitbundige, wulpse vormen en lijnen. Met de wielbasis van 2,85 meter staan de wielen, varierend van 18 tot 20 inch, lekker op de hoeken.

Drive by wire

Over de aandrijflijn zometeen meer, laten we eerst even kijken naar alle bijzonderheden die Lexus deze auto heeft meegegeven. Het meest in het oog springt het futuristische stuurwiel, dat alleen in combinatie met drive by wire wordt geleverd, samen onder de naam One Motion Grip. Die naam zegt het eigenlijk al: één stuurpositie voor je handen, nooit meer overpakken. Dankzij drive by wire (elektronische overbrenging van stuur naar voorwielen) kunnen krachten en overbrengverhoudingen traploos worden gevarieerd, steeds geoptimaliseerd naar de omstandigheden. Daardoor kun je zelfs een scherpe U-bocht ronden met slechts 150 graden hoek. Camera's scannen de weg voor je en passen het stuurkarakter live aan op wat te komen staat. Vandaar dat een rond stuur niet langer nodig is en dat heeft als bijkomend voordeel dat de klokken hoger en verder weg kunnen staan, dichter bij het headup display en het zicht op de weg. Lexus belooft desondanks genoeg feedback, terwijl ongewenste trillingen en invloeden zoals zijwindkrachten in het stuur juist worden weggefilterd.

Panoramadak

Ook interessant is het glazen panoramadak. Het is voorzien van een infraroodwerende coating, waardoor de warmte 's zomers uit, en 's winters juist in de auto wordt gehouden. Het glas is transparant, maar als je niet wilt dat de vogels op je kruin gluren, maak je het met een druk op de knop elektronisch ondoorzichtig. Daardoor is een rolgordijn overbodig en dat komt de hoofdruimte weer ten goede. Die is dan ook behoorlijk, en de beenruimte achterin zelfs meer dan dat.

Voorin zitten op kniehoogte de Radiant Heaters, die het lichaam samen met stoel- en stuurverwarming heel gericht verwarmen, waardoor dat efficiënter gaat en daardoor met zo'n acht procent minder energieverbruik. De elektronisch gestuurde portierontsluiting e-Latch werkt samen met de dodehoekcamera en voorkomt dat inzittenden het portier openen op het moment dat er verkeer van achteren nadert (Safe Exit Assistant).

Aandrijflijn

Lexus werkt met wat ze e-Axles noemen: motor, aandrijfassen en regelunit in één. De RZ 450e krijgt daar twee van: voorin 150 kW, achter 80 kW, gecombineerd goed voor een maximumvermogen van 230 kW, voor wie ook euro's nog naar guldens omrekent vergelijkbaar met 313 pk's. Het Direct4-systeem regelt krachten en toerentallen over de vier wielen tot de steeds optimale mix. In de bodem ligt voor 71,4 kWh aan accucellen verstouwd. Lexus mikt op een verbruik van 18 kWh per 100 km en daarmee zou de RZ dan zo'n 400 km actieradius kunnen krijgen. Om er het maximale uit te halen, heeft de RZ in de drive modi de stand Range Mode, die de topsnelheid beperkt en de airco uitschakelt. Snelladen kan de RZ met 150 kW, waarmee je in zo'n halfuur van 20 naar 80 procent kunt.

De Lexus RZ 450e wordt eind van dit jaar in ons land op de weg verwacht.