Lexus LS (2021) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Er is wat vreemds aan de hand met de facelifts van Lexus: het merk verandert veel, maar dat valt nauwelijks op. De reden is vermoedelijk dat er in de basis niet zoveel verandert aan de uitgesproken designtaal van het merk. Het bestaande ontwerp wordt weliswaar ingrijpend gladgetrokken, maar daarbij wordt het oorspronkelijke ontwerp zo min mogelijk geweld aangedaan.

Dat was eerder bijvoorbeeld het geval bij de Lexus RX en het geldt nu ook weer voor de LS. De grootste blikvanger van het front, de enorme grille, mag bijvoorbeeld gewoon blijven. Het nu in een donkerder tint uitgevoerde hekwerk wordt echter omringd door nieuws, want de rest van het front is stiekem helemaal anders.

Uitlopers

Neem de koplampen. De oorspronkelijke versie van de huidige LS, die uit 2017 stamt, kenmerkt zich op dat vlak door enorme uitlopers onder de uiteraard met led-techniek volgepropte lichtunits. Deze uithalen zijn stiekem één geheel met het bovenste gedeelte en leveren een Z-vormig geheel op.

De bumper vormde zich bij het origineel keurig naar die lamp en vooral naar de grille. Een grote vouw vanuit de onderste buitenhoek naar het smalste gedeelte van de grille diende als luifel voor de luchtinlaten aan weerszijden van de grille die het familiegezicht bepaalt.

Etage

Bij de in 2020 gepresenteerde faceliftversie werd de opvallende uitloper resoluut van de koplampunit geknipt. Er is nog wel een kleine ‘etage’ onder het gedeelte waarin de hoofverlichting huist, maar die schikt zich keurig naar het ontwerp van laatstgenoemde. De L-vormige dagrij-led mocht min of meer blijven, maar dan in een strakkere en beter geïntegreerde vorm.

De eronder geplaatste opening, die overigens stiekem dicht is, kreeg eveneens een strakkere vorm. De opvallende vouw werd gladgetrokken en de ‘inlaat’ zelf is nu ook aan de bovenkant keurig horizontaal.



Van chroom naar zwart

Ook bij de LS concentreert de facelift zich vooral op het front. Toch is de auto ook aan de achterzijde te herkennen. De opvallende horizontale strip die de achterlichten doorklieft, is vanaf nu namelijk in het zwart uitgevoerd en dus niet langer verchroomd. In het interieur treffen we als voornaamste wijziging een nieuw en veel prettiger infotainmentscherm aan, maar vandaag gaat het om het uiterlijk. Welke editie van de meest recente Lexus LS heeft jouw voorkeur?