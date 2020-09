Lexus belicht vernieuwde LS 500h

Lexus heeft specifiek voor de Nederlandse markt interessante informatie vrijgegeven over de gefacelifte LS. Onder meer de hybride aandrijflijn van de voor ons bestemde LS 500h is verder verfijnd. Het vlaggenschip van het merk komt alleen nog als deze 500h naar Nederland, begin 2021 staat hij bij de dealer. Een prijs is nog niet bekend.

Potentiële kopers van een LS hoeven op de Nederlandse markt niet al te lang na te denken over welke motorisering ze in hun toplimousine willen hebben. Lexus brengt namelijk alleen de 500h naar ons land, een keuze die met name is ingegeven door ons belastingklimaat. De V8, die eerder dit jaar al van de prijslijst verdween, keert niet terug. Dat laat Lexus aan AutoWeek weten. Voor de reeds bekende hybride aandrijflijn van de LS 500h hebben de Japanners een aantal verbeteringen in petto. Het batterijpakket en de elektromotor zijn een belangrijkere rol gaan spelen en moeten voortaan meer assistentie bieden. Lexus heeft hierbij een 'gemiddelde rijstijl' in acht genomen, waarbij het gas- en rempedaal slechts met lichte druk worden bediend. De acceleratie moet door de aanpassingen vanaf lage toerentallen soepeler en meer lineair verlopen. Daarnaast hoeft de benzinemotor door de grotere mate van elektrische ondersteuning minder toeren te maken.

Comfort is nog altijd het grootste speerpunt van Lexus, wat ook blijkt uit de aanpassingen die zijn gedaan aan het onderstel en de banden. De wangen van de banden zijn namelijk soepeler gemaakt en de adaptieve demping - bij Lexus 'AVS' geheten - heeft een groter bereik dankzij een nieuwe elektromagnetische klep. Hierdoor moet de LS volgens Lexus comfortabeler zijn op slechte wegen, maar tegelijkertijd een stabielere wegligging bieden. De facelift van de LS is overigens geen wereldschokkende, zo bleek toen Lexus begin juli het doek eraf trok. Enkele belangrijke zaken zijn de BladeScan-koplampen, een verfijnd multimediasysteem met smartphone-integratie en verbeterde stoelen. De herziene LS 500h staat begin 2021 in de Nederlandse showrooms. Lexus kon AutoWeek nog niet vertellen wat de nieuwe prijs is. Die volgt in de aanloop naar de introductie.