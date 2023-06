Lexus LS (2004) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Lexus bewandelt een relatief bescheiden bescheiden pad met zijn jongste telg: de LBX. Die Lexus-neef van de Toyota Yaris Cross wordt het de goedkoopste Lexus in het aanbod als hij begin 2024 op de markt komt. Reken er echter maar op dat hij nog wel grofweg vier of vijf keer zo duur wordt als de Lexus die je nu op je scherm hebt staan. Daar hangt namelijk een prijskaartje aan van €7.949. Hij is ook alweer bijna 20 jaar oud, dus dat verklaart natuurlijk een hoop. Je krijgt desalniettemin nog veel auto voor je geld.

We hebben hier namelijk niet zomaar een Lexus voor ons, maar topmodel LS. Ook niet de eerste de beste versie, maar topversie President die vanaf de facelift van deze derde generatie LS leverbaar werd. Iemand heeft in 2004 ruim €112.000 achtergelaten bij de Lexus-dealer om de sleutels van deze machtige limousine in handen te krijgen. Over afschrijving gesproken... Maar goed, er zijn toplimo's uit de tijd die sneller afschreven dan deze Lexus en daar is natuurlijk een goede reden voor. Het zijn simpelweg erg goede auto's. Niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua rijbeleving.

We testten een identieke Lexus LS 430 President in 2004 en daar waren we aardig over te spreken. "De Lexus beschikt standaard over adaptieve luchtvering. Het onderstel absorbeert oneffenheden als de beste en neemt daardoor helaas ook wat informatie weg. Weliswaar minder dan voorheen het geval was, maar toch. De Lexus heeft nog het meeste weg van een vliegend tapijt." Dat laatste is toch ook wat je vooral van zo'n auto verwacht? Dat maakte de LS dus wel waar. "Na honderden testkilometers onder wisselende omstandigheden blijkt dit slagschip werkelijk van hoog niveau te zijn. We hadden eigenlijk niets anders verwacht."

Hoewel ieders smaak weer anders is, trokken we destijds wel de conclusie dat de LS het qua uitstraling niet helemaal redde bij de concurrentie. Dat gold dan toch vooral voor het interieur. Het ontbreekt je in de LS overigens aan niets hoor: er zit bijvoorbeeld al een touchscreen in (in 2004, jazeker) dat we destijds erg fijn vonden werken: "Het meest gebruiksvriendelijke systeem dat we kennen. Eenvoudiger kun je de route, de airco of de voorkeurszenders niet instellen. Geen moeilijk gedoe, gewoon met je vinger op het scherm drukken. Het display dient ook als monitor voor de achteruitrijcamera, een aardige gimmick." Dat laatste was nog heel wat, 19 jaar geleden. Verwarmbare stoelen met massagefunctie? Ook aanwezig.

Bovendien zorgt de zijdezacht schakelende automaat er samen met de V8 voor dat je vlot (0-100 km/h in 6,3 seconden) maar in rust van A naar B gaat. De V8 in dit exemplaar heeft er 288.500 km op zitten en hoewel dat op zich al aardig wat is, zouden we er ons niet direct druk om maken. Wat iets minder voor de auto spreekt, is dat-ie al acht particuliere eigenaren heeft versleten. De laatste deed er drie jaar mee en die daarvoor dik vijf jaar, dus op zich viel het recent nog redelijk mee met het gewissel. Word jij de negende eigenaar?