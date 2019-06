Lexus GX bijgewerkt

Lexus heeft het doek getrokken van de vernieuwde GX, een auto die ondanks het feit dat hij in Nederland niet te koop is tóch enigszins bekend is.

Bovenaan Lexus' SUV-ladder staat in landen als de Verenigde Staten de LX, een auto die je moet zien als Lexus' equivalent van de auto die wij voorheen kenden als Toyota Land Cruiser 'V8', de full-size Land Cruiser J200. De auto die Toyota in Nederland als Land Cruiser verkoopt, heet in internationale markten veelal Land Cruiser Prado. Dat kleinere maar in de basis jongere model heeft ook een Lexus-broer: de GX. Het is die auto die nu is aangescherpt.

De huidige generatie GX werd in 2009 op de markt gebracht en wordt in het Japanse Aichi geproduceerd. Twee jaar na zijn introductie werd de GX al eens bijgeschaafd en ook in 2014 werd de auto gemoderniseerd, maar de Spindle Grille die Lexus toen voor het eerst op de SUV schroefde, oogt nu nog opvallender. De horizontale lamellen zijn vervangen door een gaaswerk met L-vormen. Die L-vorm zien we opnieuw terug in de nu full-led koplampen. Aan het ontwerp van de achterzijde wordt verder niet gesleuteld. In het binnenste schroeft Lexus onder meer een nieuw stuurwiel, maar verder wordt de GX minder hardhandig aangepakt dan de Land Cruiser (Prado) die in 2017 werd gemoderniseerd. Op veiligheidsgebied maakt de GX kennis met het Lexus Safety System+-pakket dat zaken als Lane Departure Alert, een noodremsysteem, automatisch grootlicht en adaptieve cruise control omvat.

In de Verenigde Staten heeft de pre-facelift GX een vanafprijs van omgerekend nog geen € 47.000. Voor dat geld krijg je een GX (460) die standaard is voorzien van een 4,6-liter grote V8 die 306 pk en 446 Nm levert. Die motor blijft bestaan voor deze bijgewerkte GX.. Daarmee is hij in de Verenigde Staten enkele duizenden dollars duurder dan de GS. Grote broer LX wisselt in The States vanaf zo'n € 77.000 van eigenaar. Vorig jaar verkocht Lexus in de Verenigde Staten 26.724 GX'en, fors meer dan het van de LX (4.753) wist te slijten.

Benieuwd naar de neus van de GX zoals die er voor de facelift uit zag? Alhier: