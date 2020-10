Lexus heeft één miljoen auto's verkocht in Europa

Al sinds 1990 is Lexus onder ons. Een paar maanden na de lancering van de LS 400 in thuisland Japan, kwam de toplimousine ook naar Europa als het enige leverbare model van Toyota's luxe dochtermerk. Later kwamen daar andere modellen zoals de IS, GS en de RX bij. Die laatste voert het ranglijstje van meest verkochte modellen met een verkooptotaal van 289.214 stuks aan, gevolgd door de IS met 202.210 stuks. Het opvallendste cijfer in de ranglijst is die van de NX. Deze SUV onder de RX is pas in 2014 op de markt gekomen, maar er zijn nu al 155.366 stuks van verkocht. Het lijkt erop dat de kleinere UX dat succes kan gaan herhalen met 32.972 verkochte exemplaren sinds de introductie vorig jaar. De hekkensluiter is uiteraard de LFA; van de gelimiteerde supercar hebben slechts 38 exemplaren hun weg naar gefortuneerde Europese klanten gevonden.

Het meer recente succes van de NX en de UX verklaart ook waarom Lexus zich in Europa in toenemende mate richt op SUV's en cross-overs. De nieuwe IS komt niet naar Europa en ook de RC 300h en CT verdwijnen van de prijslijst. De enige niet-SUV's die overblijven zijn de middelgrote sedan ES, toplimousine LS en de coupé- en cabrioversies van de LC. In Rusland levert Lexus overigens ook nog de fullsize-SUV LX en de meer utilitaire GX. Verder is hybride aandrijving belangrijk voor Lexus in Europa. Van de één miljoen verkochte auto's heeft 45 procent een dergelijke aandrijflijn, dat percentage groeit hard volgens Lexus. In Nederland blijft het merk echter een kleine speler: dit jaar zijn er in ons land slechts 507 nieuwe Lexussen verkocht.