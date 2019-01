Lexani rekt Cadillac Escalade uit

Lexani Motorcars heeft de Cadillac Escalade naar eigen zeggen met 76,2 centimeter (30-inch) uitgerekt, al zegt het bedrijf er niet bij of het de reguliere 5,14 meter lange Escalade of de langere ESV-versie (5,7 meter) als basis heeft genomen. Het lijkt er echter op dat het de langste variant betreft. Het komt er in ieder geval op neer dat de creatie tussen het voor- en achterportier is opengeknipt en daar van een extra stuk plaatwerk is voorzien.

Vanbinnen is de boel aangekleed met iPads, led-sfeerverlichting met een 'sterrenhemel', aangepaste klimaatregeling en ook het meubilair is onder de loep genomen. Champagneglazen? Aanwezig. Lexani biedt ook een pakket aan waarmee de Escalade over bepantsering (B7) beschikt.